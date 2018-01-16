Пока самоотверженные поклонники постсоветской экзотики морозили конечности в Екатеринбурге на показе Гоши Рубчинского, другие представители модной братии грелись в Милане (по сравнению с уральскими -20 тут настоящая жара — аж +7). Неделя моды прошла быстро и бурно. Шоу столпов современной итальянской моды — Fendi, Ermenegildo Zegna, Prada, Dolce&Gabbana, Versace, Moschino и Marni — позади. На очереди Париж. Туда в этом сезоне вернулся Off-White (летом Вирджил Абло был специальным гостем Pitti Uomo).
Кроме того, шоу Vetements в этот раз пройдет в рамках Недели мужской моды, не дожидаясь кутюра, — в пятницу 19 января. В этот же день Демна Гвасалия обещает показать и новый мужской pre-fall Balenciaga. Его мы особенно ждем, а пока любуемся изобретательностью модников на миланских улицах. Они старались, но не слишком.