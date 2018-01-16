Пока самоотверженные поклонники постсоветской экзотики морозили конечности в Екатеринбурге на показе Гоши Рубчинского, другие представители модной братии грелись в Милане (по сравнению с уральскими -20 тут настоящая жара — аж +7). Неделя моды прошла быстро и бурно. Шоу столпов современной итальянской моды — Fendi, Ermenegildo Zegna, Prada, Dolce&Gabbana, Versace, Moschino и Marni — позади. На очереди Париж. Туда в этом сезоне вернулся Off-White (летом Вирджил Абло был специальным гостем Pitti Uomo).

Кроме того, шоу Vetements в этот раз пройдет в рамках Недели мужской моды, не дожидаясь кутюра, — в пятницу 19 января. В этот же день Демна Гвасалия обещает показать и новый мужской pre-fall Balenciaga. Его мы особенно ждем, а пока любуемся изобретательностью модников на миланских улицах. Они старались, но не слишком.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

gett

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images