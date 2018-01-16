Пожалуй, самые полезные и демократичные кроссовки в истории — adidas EQT Support 93/17 «Berlin», которые работают как проездной в метро — 16 января поступили в продажу. Если вы только сейчас решили, что жить без них не можете, поздно спохватились — очередь за заветной парой нужно было занимать еще вчера. Купить их можно только в Берлине, в здешнем флагмане Adidas, а также в магазине Overkill. У дверей обоих прошлой ночью образовались целые лагеря из соискателей.

Кроссовки созданы в тандеме с системой общественного транспорта немецкой столицы. Владелец получает права безлимитного пользования подземкой на целый год. Язычок — документальное тому подтверждение. Принт на задней части кроссовка — трибьют интерьеру берлинского метро, тканью с этим пестрым паттерном здесь обиты кресла.

В продажу поступило всего 500 пар. Цена одной — $215. Хотя сейчас эта цифра уже не имеет значения. Перекупщиков в очередях немало, и они, наверняка, попросят в разы больше. На ebay пока тихо, но то ли еще будет.