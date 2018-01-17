В том, что касается гардероба, Канье Уэст — парень самостоятельный. Всю семью он одевает сам — в Yeezy, разумеется, — а вместе с ней еще и добрую половину всех модников мира, которые обожают его растянутые толстовки и застиранные треники за комфорт, простоту и приятную небрежность. Сам Уэст тоже не вылезает из Yeezy. Зимой его главный фаворит — громоздкая овечья дубленка. Нечто подобное в постсоветские годы носили чуть ли не все наши соотечественники — и те, кто «держал районы», и простые парни из соседнего подъезда. Некоторые носят до сих пор.
В бежевой дубленке, брюках-карго, худи и армейских ботинках (все Yeezy) Канье, конечно, современный американец. А в черной дубленке с покрытием и присборенных штанах он больше похож на россиянина из 1990-х (только «вэнсы» нужно заменить нагуталиненными туфлями).
Не стоит пускаться во все тяжкие и добиваться особой аутентичности — могут неправильно понять. А вот полюбить овечью дубленку так же, как ее любит Канье, настоятельно рекомендуем. Морозы крепчают, впереди еще два месяца зимы, так что дубленка точно не помешает. Носить ее можно с чем угодно, предлагаем три варианта:
1. С брюками-карго, как Канье
Так стоит одеваться, если вас очень сильно вдохновил первоисточник. Пожалуй, самый комфортный вариант: в ботинках на тракторной подошве не поскользнешься, а в карманы брюк поместится много всего полезного — и телефон, и портмоне, и даже книга.
Дубленка Loro Piana, 346 000 руб.
ботинки Yeezy, 18 600 руб.
брюки Shadow Project, 19500 руб.
2. С костюмом
А почему бы и нет. Овчина — мех не самый благородный, но все-таки мех. Тут самое время для экспериментов с цветом — например, вместо черного можно сделать ставку на благородный винный. Кто-то назовет этот оттенок «баклажан», но так даже веселее. И пусть туфли блестят.
Дубленка Yeezy, 61465 руб.
костюм и бабочка Gucci, €1980 и €130
туфли Balenciaga, $895
3. С «папиными» джинсами
Простую черную дубленку носите с незайтейливыми джинсами. Смело заправляйте их в носки и надевайте белые кроссовки (обновленная ретро-модель adidas Haven подойдет идеально). Канье оценит, если увидит.
Дубленка Folk, 64800 руб.
носки Kappa Kontroll, 1900 руб.
кроссовки adidas Originals, 7390 руб.
джинсы Ermenegildo Zegna, 27850 руб.