В том, что касается гардероба, Канье Уэст — парень самостоятельный. Всю семью он одевает сам — в Yeezy, разумеется, — а вместе с ней еще и добрую половину всех модников мира, которые обожают его растянутые толстовки и застиранные треники за комфорт, простоту и приятную небрежность. Сам Уэст тоже не вылезает из Yeezy. Зимой его главный фаворит — громоздкая овечья дубленка. Нечто подобное в постсоветские годы носили чуть ли не все наши соотечественники — и те, кто «держал районы», и простые парни из соседнего подъезда. Некоторые носят до сих пор.

В бежевой дубленке, брюках-карго, худи и армейских ботинках (все Yeezy) Канье, конечно, современный американец. А в черной дубленке с покрытием и присборенных штанах он больше похож на россиянина из 1990-х (только «вэнсы» нужно заменить нагуталиненными туфлями).

Не стоит пускаться во все тяжкие и добиваться особой аутентичности — могут неправильно понять. А вот полюбить овечью дубленку так же, как ее любит Канье, настоятельно рекомендуем. Морозы крепчают, впереди еще два месяца зимы, так что дубленка точно не помешает. Носить ее можно с чем угодно, предлагаем три варианта:

1. С брюками-карго, как Канье

Так стоит одеваться, если вас очень сильно вдохновил первоисточник. Пожалуй, самый комфортный вариант: в ботинках на тракторной подошве не поскользнешься, а в карманы брюк поместится много всего полезного — и телефон, и портмоне, и даже книга.

Дубленка Loro Piana, 346 000 руб. ботинки Yeezy, 18 600 руб. брюки Shadow Project, 19500 руб.

2. С костюмом

А почему бы и нет. Овчина — мех не самый благородный, но все-таки мех. Тут самое время для экспериментов с цветом — например, вместо черного можно сделать ставку на благородный винный. Кто-то назовет этот оттенок «баклажан», но так даже веселее. И пусть туфли блестят.

Дубленка Yeezy, 61465 руб. костюм и бабочка Gucci, €1980 и €130 туфли Balenciaga, $895



3. С «папиными» джинсами

Простую черную дубленку носите с незайтейливыми джинсами. Смело заправляйте их в носки и надевайте белые кроссовки (обновленная ретро-модель adidas Haven подойдет идеально). Канье оценит, если увидит.