Ким Джонс покидает пост креативного директора Louis Vuitton, который занимал с 2011 года. Коллекция осень-зима 2018 (показ состоится в Париже 18 января) станет его прощальной. Именно Киму французский модный дом обязан своими грандиозными успехами. Коллаборация с Supreme, покорившая всех от мала до велика в прошлом году, была его идеей. Так что отпускают Джонса с тяжелым сердцем. «Работать с Кимом было большой честью для всех нас», — сказал президент и председатель правления Louis Vuitton Майкл Берк.

Джонс пока комментариев не давал, но без работы он точно не останется. Никаких официальных подтверждений тому нет, но очень многие прочат Киму место Кристофера Бейли в Burberry. Ранее говорили, что он вполне может стать преемником Донателлы в Versace. Очень интересно, кому повезет, так что следим за новостями.