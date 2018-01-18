Одной из главных коллабораций прошлого года был союз Off-White и Nike — коллекция Вирджила Абло The Ten, состоящая из 10 «прокачанных» им культовых моделей обуви американского бренда. Вчера она официально расширилась. На показе новой мужской коллекции Off-White (осень-зима 2018) дизайнер представил 11-ю пару — белоснежные кроссовки Nike Air Jordan 1 с неизменным черным штампом сбоку и ставшей визитной карточкой линии пластиковой биркой. Она на этот раз раз серо-голубая.

Getty Images Off-White Menswear осень-зима 2018

Пока модель есть только в этой цветовой гамме. Ходят слухи, что скоро выйдет еще и синяя пара оттенка University Blue. Белые кроссовки поступят в магазины 27 февраля, стартуют продажи в Европе.