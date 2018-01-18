34 наряда с недавней церемонии вручения премии «Золотой глобус» продадут на аукционе eBay , а всю выручку отправят в фонд помощи жертвам сексуального насилия и домогательств Time’s Up. Об этом сообщает Fashionista.

Аукцион пройдет 26 января. Для его проведения издательство Condé Nast объединилось с благотворительными фондами Time’s Up и eBay for Charity. На аукционе также пройдет небольшая лотерея: если пожертвовать фонду 25 долларов, то можно выиграть одно из трех платьев.

На продажу выставят наряды, в которых появились актрисы: Трейси Эллис Росс, Исса Рэй и Керри Вашингтон, Дакота Джонсон и Марго Робби, Алисия Викандер, Мишель Уильямс и Эмма Стоун Луи Виттон, Зои Кравиц, Риз Уизерспун, Мерил Стрип. Актрисы появились на церемонии в платьях от Marc Jacobs, Gucci, Yves Saint Laurent, Zac Posen, Vera Wang и других брендов.

75-я церемония «Золотой глобус» прошла 7 января. Многие голливудские актрисы и актеры пришли на церемонию во всем черном, чтобы поддержать международное движение против против домогательств и сексуального насилия #MeToo.

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