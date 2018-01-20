Демна и Гурам Гвасалия снова всех удивили — вместо показа осенней коллекции Balenciaga на Неделе мужской моды в Париже они выступили с мужским pre-fall-ом (с так называемой предосенней коллекцией). Французский модный дом так прежде не делал.

Осеннюю мужскую коллекцию Balenciaga мы еще увидим на парижской Неделе моды pret-a-porter. А пока внимательно смотрим лукбук дебютной мужской коллекции pre-fall и выясняем, что в нем интересного.

Balenciaga

Женская сумка

Balenciaga дает официальное разрешение мужчинам носить сумки за женщинами. Конечно, это стилистическая шутка, которую не нужно воспринимать всерьез. Но снимки выглядят эффектно.

Balenciaga

Balenciaga

Светоотражатели

В одном из этих плащей вы будите сиять в прямом смысле. Остаться незамеченным не получится, но зато и под машину не попадете даже в кромешной темноте.

Balenciaga

Balenciaga

Куртка в брюки

Этот трюк Демна использует уже не в первый раз и закрепляет за ним право на существование. Заправлять олимпийку в штаны — больше не дикость, вы попробуйте.

Balenciaga

Balenciaga

Пэчворк

Гвасалия интерпретирует тему ресайклинга с помощью техники пэчворк. Анораки, будто сшитые из нескольких старых, рубашки в качестве аппликации на футболке и даже пуховик со вставной деталью от джинсовки. Действительно ли это старые вещи, утверждать не беремся, но ретро-эффект оцениваем высоко.

Balenciaga

Balenciaga

Balenciaga

Очки с лого

Вообще Демна за комфорт и практичность. Поэтому интересно, удобно ли смотреть на мир сквозь очки с логотипом Balenciaga?

Balenciaga

Balenciaga

Любимая поза Алены Долецкой

Вот эту торжественную позу покорителя чего бы то ни было Демна подглядел на «чемоданных» фото всеми любимой Алены Станиславовны, не иначе.

Balenciaga

Balenciaga