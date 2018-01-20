Демна и Гурам Гвасалия снова всех удивили — вместо показа осенней коллекции Balenciaga на Неделе мужской моды в Париже они выступили с мужским pre-fall-ом (с так называемой предосенней коллекцией). Французский модный дом так прежде не делал.

Осеннюю мужскую коллекцию Balenciaga мы еще увидим на парижской Неделе моды pret-a-porter. А пока внимательно смотрим лукбук дебютной мужской коллекции pre-fall и выясняем, что в нем интересного.

Balenciaga

Женская сумка

Balenciaga дает официальное разрешение мужчинам носить сумки за женщинами. Конечно, это стилистическая шутка, которую не нужно воспринимать всерьез. Но снимки выглядят эффектно.

Balenciaga

Balenciaga

Светоотражатели

В одном из этих плащей вы будите сиять в прямом смысле. Остаться незамеченным не получится, но зато и под машину не попадете даже в кромешной темноте.

Balenciaga

Balenciaga

Куртка в брюки

Этот трюк Демна использует уже не в первый раз и закрепляет за ним право на существование. Заправлять олимпийку в штаны — больше не дикость, вы попробуйте.

Balenciaga

Balenciaga

Пэчворк

Гвасалия интерпретирует тему ресайклинга с помощью техники пэчворк. Анораки, будто сшитые из нескольких старых, рубашки в качестве аппликации на футболке и даже пуховик со вставной деталью от джинсовки. Действительно ли это старые вещи, утверждать не беремся, но ретро-эффект оцениваем высоко.

Balenciaga

Balenciaga

Balenciaga

Очки с лого

Вообще Демна за комфорт и практичность. Поэтому интересно, удобно ли смотреть на мир сквозь очки с логотипом Balenciaga?

Balenciaga

Balenciaga

Любимая поза Алены Долецкой

Вот эту торжественную позу покорителя чего бы то ни было Демна подглядел на «чемоданных» фото всеми любимой Алены Станиславовны, не иначе.

Balenciaga