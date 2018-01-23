На днях на кинофестивале Sundance давали фильм Паноса Косматоса Mandy, сюрреалистический ужастик с Николасом Кейджем в главной роли. Последний отличился не только на экране, но и в жизни — на фотоколле перед показом. Если киношный персонаж Николаса отрешенно мстит убийце возлюбленной, то реальный Кейдж выдаёт такие стилевые эквилибры, что невольно задаешься вопросом «За что он так, и с самим собой, и с нами?»
На премьеру Николас явился в совершенно фееричном наряде — в скрипучих кожаных штанах и шубе, и то и другое чёрного-черного цвета. С гаммой не прогадал, а вот с этаким ковбойством явно перегнул. В начале 90-х мы бы ему этот залихватский комплект простили. Но и годы Кейджа уже не те, и времена сейчас совсем другие.
Короче говоря, пример довольно забавный, дурной, но заразительный. Всерьёз воспринимать не стоит, но на заметку можно взять. Пригодится для похода на какую-нибудь костюмированную вечеринку. Пусть кто-то на Хеллоуин оденется Николосом из Mandy, а кто-то Николосом с премьеры Mandy на Sundance. Итак, разбираем образ, так сказать, на компоненты и ищем аналоги.
1. Шуба
Гвоздь программы. Без неё никуда. Шубе положено быть чёрной, лохматой, без пояса. На Кейдже натуральный мех, но можно обойтись и эко, чтоб можно было с гордостью сказать «при реконструкции этого нелепого наряда ни одно животное не пострадало».
Шуба MCQ, 29 500 рублей
2. Кожаные брюки
Или все-таки пострадало? Второй обязательный компонент — брюки из наппы. Можно конечно обойтись кожзамом, но это уже вопрос вашего личного комфорта. Помните, как Росс в одном из эпизодов «Друзей» в прямом смысле застрял в собственном мачизме? Так вот те брюки были из натуральнооо материала, чего уж говорить о синтетике.
Брюки Versace, 56 000 рублей
3. Поношенные ботинки
Николас явно пренебрёг средством для чистки обуви. И это сделало его наряд ещё «краше». Если вам, педанту, такое не под силу, берите ботинки с эффектом прожитых лет, иначе Кейджа ни за что не догоните.
Ботинки Marsèll, 18 900 рублей
4. Бриолин
Николас привык блистать. В том числе и прической. На волосах явно присутствует укладочное средство. Предлагаем универсальный вариант — пасту для стайлинга, чтоб сильно не заморачиваться.
Паста для стайлинга Truefitt&Hill, 3 400 рублей
P.S: все эти предметы отдельно (как можно дальше) друг от друга украсят ваш гардероб. Может и Николасу просто стоит все перетасовать хорошенько?