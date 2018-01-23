На днях на кинофестивале Sundance давали фильм Паноса Косматоса Mandy, сюрреалистический ужастик с Николасом Кейджем в главной роли. Последний отличился не только на экране, но и в жизни — на фотоколле перед показом. Если киношный персонаж Николаса отрешенно мстит убийце возлюбленной, то реальный Кейдж выдаёт такие стилевые эквилибры, что невольно задаешься вопросом «За что он так, и с самим собой, и с нами?»

На премьеру Николас явился в совершенно фееричном наряде — в скрипучих кожаных штанах и шубе, и то и другое чёрного-черного цвета. С гаммой не прогадал, а вот с этаким ковбойством явно перегнул. В начале 90-х мы бы ему этот залихватский комплект простили. Но и годы Кейджа уже не те, и времена сейчас совсем другие.

Getty Images Николас Кейдж на премьере Mandy на фестивале Sundance 2018

Короче говоря, пример довольно забавный, дурной, но заразительный. Всерьёз воспринимать не стоит, но на заметку можно взять. Пригодится для похода на какую-нибудь костюмированную вечеринку. Пусть кто-то на Хеллоуин оденется Николосом из Mandy, а кто-то Николосом с премьеры Mandy на Sundance. Итак, разбираем образ, так сказать, на компоненты и ищем аналоги.

1. Шуба

Гвоздь программы. Без неё никуда. Шубе положено быть чёрной, лохматой, без пояса. На Кейдже натуральный мех, но можно обойтись и эко, чтоб можно было с гордостью сказать «при реконструкции этого нелепого наряда ни одно животное не пострадало».

Шуба MCQ, 29 500 рублей

2. Кожаные брюки

Или все-таки пострадало? Второй обязательный компонент — брюки из наппы. Можно конечно обойтись кожзамом, но это уже вопрос вашего личного комфорта. Помните, как Росс в одном из эпизодов «Друзей» в прямом смысле застрял в собственном мачизме? Так вот те брюки были из натуральнооо материала, чего уж говорить о синтетике.

Брюки Versace, 56 000 рублей

3. Поношенные ботинки

Николас явно пренебрёг средством для чистки обуви. И это сделало его наряд ещё «краше». Если вам, педанту, такое не под силу, берите ботинки с эффектом прожитых лет, иначе Кейджа ни за что не догоните.

Ботинки Marsèll, 18 900 рублей

4. Бриолин

Николас привык блистать. В том числе и прической. На волосах явно присутствует укладочное средство. Предлагаем универсальный вариант — пасту для стайлинга, чтоб сильно не заморачиваться.

Паста для стайлинга Truefitt&Hill, 3 400 рублей

P.S: все эти предметы отдельно (как можно дальше) друг от друга украсят ваш гардероб. Может и Николасу просто стоит все перетасовать хорошенько?