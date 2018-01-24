Модный Дом Balenciaga подтвердил, что отныне будет шить свои суперпопулярные кроссовки Triple S не в Италии, а в Китае. Повод тому, само собой, желание сократить издержки на производство.

Один из особенно внимательных клиентов заметил, что под язычком его кроссовка написано Made in China и обратился в клиентскую службу Balenciaga. Там ему объяснили, что модель была создана (то есть разработана) в Италии, но производство, по экономическим соображениям, перенесли в Китай. Забавно, что розничная цена заветной для многих пары при этом не изменилась — просят те же $850, и все тут.

Пожалуй, только Balenciaga, находясь на колоссальном подъеме, может позволить себе так дразнить публику. Покупателей все равно меньше не станет.