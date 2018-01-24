На вопрос, какой предмет верхней одежды сейчас самый модный, ответ совершенно очевиден — анорак. Если не знаешь, как эта вещь выглядит, в воображении возникает что-то чопорное, английское. Но дело обстоит совсем иначе. Анорак — квинтэссенция уличного разгильдяйского, даже подросткового стиля. Это куртка (ни в коем случае не путать с худи), которая надевается через голову, с короткой застежкой на груди, с кулиской внизу, и, как правило, с капюшоном.

Нынче анорак (его визуальное воплощение) ассоциируется скорее со спортивной (скейтерской), военной или охотничьей экипировкой, хотя пожаловал он к нам из туристического снаряжения.

Balenciaga Menswear pre-fall 2018

Суть анорака в его утилитарности: настоящий не продувается и не мокнет, а на груди у него гигантский карман-кенгуру (который в свое время позволял значительно разгрузить походный рюкзак). Вряд ли Демну в Balenciaga это волнует (ему анораки нравятся тем, что напоминают о 90-х). Зато Мартин Роуз уже который сезон делает коллабы с итальянским брендом Napapijri (анораки их профиль), ревностно следуя канону. Эти гигантские куртки на синтепоне точно сдюжат любые погодные аномалии. Во всяком случае, выглядят очень надежно.

Napa x Martine Rose осень-зима 2017

Но на них свет клином не сошелся. Классные анораки есть в арсенале многих брендов, спортивных и совсем нет. Если хотите анорак-дождевик — вам в Supreme. Если классику — в Napapijri (их основная линейка в последние годы расцвела). Если легкий анорак-ветровку (зимой его можно носить, скажем, вместо толстовки), то отправляйтесь в adidas. Что-то очень теплое, способное заменить пуховик, — в Stone Island. А за «игрушечной» вариацией на тему анорака идите в Lanvin. Вот семеро достойных покупки.

Supreme, 30 800 рублей

Napapijri, 29 990 рублей

adidas Originals, 8 990 рублей

Lanvin, 72 000 рублей

Napa by Martine Rose, 55 400 рублей

Stone Island, 50 829 рублей

Dsquared2, 38 615 рублей