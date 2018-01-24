На вопрос, какой предмет верхней одежды сейчас самый модный, ответ совершенно очевиден — анорак. Если не знаешь, как эта вещь выглядит, в воображении возникает что-то чопорное, английское. Но дело обстоит совсем иначе. Анорак — квинтэссенция уличного разгильдяйского, даже подросткового стиля. Это куртка (ни в коем случае не путать с худи), которая надевается через голову, с короткой застежкой на груди, с кулиской внизу, и, как правило, с капюшоном.
Нынче анорак (его визуальное воплощение) ассоциируется скорее со спортивной (скейтерской), военной или охотничьей экипировкой, хотя пожаловал он к нам из туристического снаряжения.
Суть анорака в его утилитарности: настоящий не продувается и не мокнет, а на груди у него гигантский карман-кенгуру (который в свое время позволял значительно разгрузить походный рюкзак). Вряд ли Демну в Balenciaga это волнует (ему анораки нравятся тем, что напоминают о 90-х). Зато Мартин Роуз уже который сезон делает коллабы с итальянским брендом Napapijri (анораки их профиль), ревностно следуя канону. Эти гигантские куртки на синтепоне точно сдюжат любые погодные аномалии. Во всяком случае, выглядят очень надежно.
Но на них свет клином не сошелся. Классные анораки есть в арсенале многих брендов, спортивных и совсем нет. Если хотите анорак-дождевик — вам в Supreme. Если классику — в Napapijri (их основная линейка в последние годы расцвела). Если легкий анорак-ветровку (зимой его можно носить, скажем, вместо толстовки), то отправляйтесь в adidas. Что-то очень теплое, способное заменить пуховик, — в Stone Island. А за «игрушечной» вариацией на тему анорака идите в Lanvin. Вот семеро достойных покупки.