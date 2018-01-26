Чуть меньше месяца осталось до официального запуска новых творений Фарелла Уильямса для adidas Originals. Вчера артист и дизайнер показал наконец, что именно он намерен явить миру 16 февраля в Лос-Анджелесе на большом празднике баскетбола, живой музыки и эксклюзивных дропов. На первый взгляд, это совершенно новый силуэт — кроссовки-носки жизнерадостного желтого цвета с красными и зелёными волнами. Что там за подошва, по фото толком не поймёшь, но, судя по ширине, нечто с приставкой Boost, подходящее для прыжков и бега.

Кроме данной пары Фаррелл презентует еще и новую телесную расцветку своих уже классических Tennis Hu. Однако одно из главных событий предстоящего мероприятия, конечно, эти желтые красавцы, наряду с новинками Alexander Wang, Y-3 и другими запусками. Ждём.