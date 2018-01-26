Надеемся, вы уже переросли пубертатный бунт против шапок, а на смену ему пришло осознание того, что в холодное время года головной убор нужен всем, а менингит — никому. Так что, если вы до сих пор ходите без шапки, срочно надевайте. Не первую попавшуюся, конечно, а ту, что ко времени и лично вам к лицу. Неудачный головной убор — штука опасная, в миг способная серьёзного человека превратить в клоуна. Так что отнеситесь к выбору со всей ответственностью. Вот 5 фасонов, которые нынче в моде.

1. Простая вязаная шапка с отворотом

Не бини! Она скорее для девочек, да и вообще порядком всем надоела. Нас интересует самая обычная, связанная резинкой шапка, длина которой регулируется с помощью манжета. Особый шик носит ее, как гопник из соседнего двора, над ушами, то есть где-то между затылком и теменем. Но так от неё тепла, а значит, и толку мало. Тут уж вам решать, что в приоритете — имидж или сохранность органов слуха. И выбирайте цвет поярче — черный уж слишком тоскливо.

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2. Кепка

Наше все. Любой наряд сделает немного моднее, чем он был изначально. Если думаете, что тёплые кепки с «ушками» вещь табуированная, ошибаетесь. Это в Париже холоднее 0 редко бывает, а нам такая опция пригодится. Не хотите «ушки»? Тогда ваш вариант комплект «кепка+худи». В противном случае головной убор защитит лишь от дождя и снега, но не от холода, хотя и это уже неплохо.

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3. Берет или бескозырка

Пожалуй, самый бесполезный вариант, зато очень эффектный. Берет в мужском гардеробе — редкий гость, и тем больше внимания он к себе привлекает. Лучше, конечно, остановить выбор на головном уборе из шерсти, кашемира или, быть может, плащевки с флисовой подкладкой — они греют на совесть. С другой стороны, кожаный берет ни за что не помокнет. Тут прогноз погоды вам в помощь. Только берегите уши, на трескучий мороз в амплуа художника или матроса не выходите.

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4. Панама

Она не только летом на даче хороша, но и зимой в городе. Панама — надежный защитник (особенно, если сшита из водонепроницаемой материи и имеет подкладку). Трапециевидные спасут лицо от косого дождя или снега и, внимание, спрячут ваши драгоценные уши. И да, от панамы веет Хантером Томпсоном. Но кто сказал, что это плохо?

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5. Фуражка

Фуражка — когда очень на милитари потянуло. С этим головным убором нужно быть поосторожнее: гражданским лицам он мужественности не добавляет, скорее наоборот — придаёт их виду нарочитой театральности (порой, парень в фуражке выглядит так, будто он слишком старался). Если вас такой расклад не смущает — развлекайтесь. Если выделяться не желаете, просто возьмите фуражку понейтральнее — чёрную вельветовую вместо кожаной. Многим эта вещь очень идёт — грех отказываться от неё из-за стереотипов.

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