Ещё одна совершенно необходимая зимой вещь — шарф. Можно, конечно, кутаться в классический кашемир, и горя не знать, но это так скучно. У нас предложение поинтереснее — «фанатский» шарф. С подачи Гоши Рубчинского, Антона Белинского, Вирджила Абло, Гленна Мартенса и других адептов хайпбизма все модники мира теперь «фанатеют» от шарфов с броскими надписями и эмблемами. Популярную нынче тему мерча на ниве аксессуаров раскрывать проще всего, и дело это ой какое благодарное.

10 пар ботинок на тракторной подошве
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10 пар модных перчаток
Далее 10 пар модных перчаток

Шарфы из позапрошлосезонной коллаборации Vetements и Reebok по‑прежнему популярны, более того, их только сейчас распробовали. А цена на вещь при этом порядочно снизилась под предлогом распродажи. Шарф по сути не фанатский — никаких лозунгов за или против, только призыв обниматься — но вид у него, что надо. Мораль такова: «фанатский» — категория условная, в данном случае, стилистическая. Нас интересует все, что такой шарф напоминает (даже издалека).

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Многочисленные «говорящие» шарфы Off-White с полосками, лого и короткими фразами (разнообразие растёт из сезона в сезон) как раз из таких: они не для футбольных фанатов, а для фанатов Вирджила, если можно так сказать. Вот этот черно-белый с надписью Temperature из одноименной коллекции — очень симпатичный экземпляр.

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Даже в мужской лини Lanvin (казалось бы, консерваторы) появилось несколько вариаций на тему фанатского шарфа. Мужской департамент французского модного Дома, в отличие от женского, в упадок не уходил, наоборот — шагает в ногу со временем и цветёт — креативному директору Lanvin Menswear Лукасу Оссендрейверу привет и большое спасибо.

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Самые классные на сегодняшний день «а-ля мерч» шарфы — королевская серия Y/Project. Впервые они появились в коллекции осень-зима 2017 (то есть были явлены миру прошлой зимой) и с тех пор Гленн не может остановиться — очарован монархией. Один из них с печально известными Людовиком XVI и Марией-Антуанеттой, и ещё 9 лучших, на наш взгляд — тут. Наслаждайтесь.

Y / Project, 16 600 рублей

adidas, 1 390 рублей

Lanvin, 10 150 рублей

Anton Belinsky, $45

Vetements x Reebok, 25 600 рублей

Off-White, 10 100 рублей

Hysteric Glamour, 7 550 рублей

The Elder Statesman x NBA, 40 800 рублей

Gosha Rubchinsky, €89

Blood Brother, 9000 рублей