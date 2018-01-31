В мире кроссовок, что ни день, то дроп или анонс предстоящего запуска очередной «космической» пары. В январе 31 день. Если перечислять все релизы месяца, можно со счету сбиться. Поэтому мы выбрали 10 самых примечательных пар минувшего месяца, уже поступивших на полки магазинов и впервые представленных публике. Количественное превосходство за Nike — так уж они работают.

Nike Vapormax Plus «Sunset»

Одни из самых хитовых дебютантов прошлого года беговые Nike Vapormax Plus вышли в невозможно красивой расцветке Sunset. Чёрная подошва, обеспечивающая максимальную амортизацию (ощущение, будто бежишь по воздуху), и «разлитый» по верхней части желто-оранжевый закат. В продаже с 25 января пока только в зарубежных магазинах Nike. Цена — $190.

Nike Vapormax Plus «Sunset»

Balenciaga Triple S в новом цвете

Ну куда же без них? Кроссовки Triple S, по которым все сходят с ума, тоже сменили окрас на солнечно-весенний. Сиротская серо-белая основа с красными, жёлтыми и персиковыми вставками. Выглядит жизнерадостно (особенно если не смотреть на цену). В продажу тираж поступил в начале января и, разумеется, в миг разлетелся по $767 за пару. Кто не успел, тот опоздал. Остаётся ждать перевыпуска, а он непременно будет.

Balenciaga Triple S

Nike Air Force 1 by William Francis Green

В 2017-ом кроссовкам Air Force 1 стукнуло 35. Юбилейный год закончился, а «торжества» продолжаются. Один из трибьютов культовой модели — коллаборация с молодым дизайнером Уильямом Френсисом Грином. Он покрыл простые белые кроссовки хаотичными узорами из цветных шнурков, которые он активно использует в работе с одеждой. Произведение искусства — на вид и по статусу. Говорят, что продаж можно не ждать — какая досада.

Nike Air Force 1 by William Francis Green

adidas EQT Support 93/17 «Berlin»

За этим гениальным изобретением adidas и сотрудников берлинской подземки ещё накануне релиза (16 января) стояли очереди в формате «палаточный лагерь». Сейчас, спустя 2 недели, кроссовки-проездной будет трудно найти даже у перекупщиков за безумную цену. Но не упомянуть о них нельзя, можно сказать, историческая вещь. Подробнее о ней читайте тут.

adidas EQT Support 93/17 «Berlin»

Off-White x Nike Air Jordan 1

«Великолепная десятка» Вирджила Абло уже не десятка. На показе мужской коллекции Off-White осень-зима 2018 в Париже дизайнер представил свою версию Nike Air Jordan 1 — одиннадцатую модель в серии The Ten, выпущенной в прошлом году. Бирка и фирменный штамп присутствуют. Старт продаж ожидается 27 февраля.

Getty Images Off-White x Nike Air Jordan 1

Yeezy Desert Rat 500 «Blush»

Без Yeezy тоже обойтись не могло. Модель Desert Rat 500 дебютировала в конце прошлого года в лунно-жёлтом оттенке. На очереди вторая расцветка — Blush, чуть розоватые, почти белые раннеры на массивной подошве, за которую многие фанаты бренда готовы душу продать. Запуск пока не подтверждён, находится на уровне слухов, но очень вероятен. Когда именно выйдут (и выйдут ли) «смущенные» кроссовки неясно, следим за новостями.

Yeezy Desert Rat 500 «Blush»

Comme des Garçons Homme x Nike Air Mowabb

Ещё одна премьера парижской Недели мужской моды — очередная коллаборация Nike и японского Дома Comme des Garçons. Дизайнерская версия кроссовок Air Mowabb — мечта всех тех, кто носит так называемые pretty-ugly-shoes (то бишь всех ныне живущих модников ever). Замшевые, собранные как конструктор, из множества деталей, высокие, слегка потрепанные, с небезызвестной монограммой CDG в треугольнике — все как мы любим. Есть белые и чёрные. Ждём запуска, потирая руки.

Getty Images Comme des Garçons Homme x Nike Air Mowabb

Undercover x Converse

И снова весть из Парижа. Тоже коллаборация — минималистичные кеды Undrcover и Converse. В основе -классический силуэт All-Star, верхняя часть окрашена в один цвет (красный, жёлтый, белый, чёрный), подошва контрастная, носок глянцевый с белой надписью order (правый кед) и disorder (левый). Пока непонятно, будут ли широко продавать эти кеды. Надеемся, что да, грех им на полке у коллекционера пылиться.

@andrea_ciommi Undercover x Converse

Virgil x MoMA x Nike Air Force 1 Low

Ещё немного про Вирджила, Nike и юбилей Air Force 1. Дизайнер и к этой модели приложил руку и не один, а вместе с нью-йоркским Музеем современного искусства. В чем именно заключается вклад MoMA, сказать трудно. Скорее всего в том, что он стал площадкой для презентации в минувшую субботу. Счастливчики, успевшие урвать их там, заплатили по $175 за пару. Желающие купить сейчас могут отправляться к перекупщикам на Stadium Goods . Но отдать придётся не меньше $1065 в зависимости от размера. Таков беспощадный мир хайпбистеров.

Virgil x MoMA x Nike Air Force 1 Low

Vans-ы на замшевой подошве

И напоследок просто очень эстетичная новинка. Лаконичные кеды и слипоны Vans из замши на замшевой же подошве. Это целая линия, цвета в ней сугубо природные: графит, мята, горчица. Обувь, которую очень хочется потрогать, и носить, конечно. Поступление в продажу обещают совсем скоро. Проверяйте сайт Vans , если глаз положили.