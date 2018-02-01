Сайт Мартин Роуз (ее одноименной марки Martin Rose) утверждает, что эта британка, «возможно, лучший дизайнер в мире». Быть может, так и есть. Долгоиграющая коллаборация с Napapijri и фееричные лукбуки будто с заблюренной видеокассеты дорого стоят. Тем интереснее следить за её работой. Очередное детище Мартин — коллекция солнцезащитных очков, созданная вместе с немецкой маркой оптики Mykita.

Модель одна — по‑кошачьи раскосая оправа Kitt, зато цветов много — красный, лаймово-зелёный, неоново-синий (эти оттенки нам уже показали, но ими дело не ограничилось). Кислотная гамма (в сочетании с именно такой формой) навеяна столь дорогими модникам 90-ми и их клубной культурой. Кто ту пору помнит, вряд ли мимо пройдёт.

В продажу очки поступят в апреле — как раз к сезону. Конкретную дату запуска пока не называли. Ждём новостей. А как купим очки — наденем и сразу на рейв.