Водолазка, бадлон, битловка — как хотите, так и называйте. Главное — ни в коем случае не пропустите эту вещь мимо своего гардероба. Если вы с детства недолюбливаете рыбий жир и свитера с высоким горлом — совершенно зря. Инфантилизм долой: водолазка — универсальная штука. Заведите хотя бы одну — не пожалеете. Разгильдяйский наряд (скажем, джинсовую, худи или фланелевую рубашку) она сделает немного аристократичнее. И наоборот, на раз-два умерит строгость клубного пиджака.

Водолазка идёт всем. Что бы там не говорили о круглолицых и остроскулых. Главное правильно подобрать степень загиба ворота и его ширину. Не хотите акцентировать внимание на шее — берите свитер с широким воротом стойкой (только пусть вязка будет поплотнее, чтоб он к концу дня не превратился в жабо). Этот самый ворот защищает уязвимое место от холода и ветра, что зимой немаловажно — комфортно и простуда к гландам не допущена.

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Одна водолазка хорошо, но несколько — гораздо лучше. Базовый набор состоит из белой, как у Андрея Миронова в «Бриллиантовой руке», и чёрной (тут без комментариев). К ним не помещает добавить темно-синий бадлон, модель любого другого цвета, который идёт именно вам, и водолазку-матроску — раз наденете такую с двубортным пиджаком, искупаетесь в комплиментах и точно снимать не захотите.

Еще один маст-хэв — меланжевый джемпер в рубчик (если захотите выглядеть расслабленно, в паре с брюками чинос он сыграет прекрасно). Не помешает иметь водолазку на молнии (о ней мы писали отдельно) — воплощение комфорта: расстегнул ворот и не жарко. И обязательно обратите внимание на флис — технологичная альтернатива кашемиру и шерсти мериноса, тепло и совсем не колется. А надетый под пиджак такой бадлон сделает вас самым модным парнем в комнате.

Вот по примеру на каждый из 7 случаев. Носите водолазки — и будет вам счастье.

Белая водолазка Windsor, 14 450 рублей

Черная водолазка Stella McCartney, 18 050 рублей

Матроска Marni, 16 750 рублей

Темно-синяя водолазка Mr P., 9 330 рублей

Меланжевая водолазка в рубчик Theory, 32 300 рублей

Водолазка на молнии Prada, 40 385 рублей