Костюм-тройка, брюки в полоску, карманные часы Breguet и обязательный галстук-бабочка — таким Уинстон Черчилль появился 13 мая 1940 года в палате общин в качестве премьер-министра Великобритании на заре Второй мировой войны. Примечательно, что ателье, в которых одевался сэр Уинстон в прошлом веке, до сих пор принимают клиентов на знаменитой лондонской Сэвилл-Роу. Именно туда отправилась художник по костюмам Жаклин Дюрран в поисках одежды и аксессуаров для актера Гэри Олдмена — исполнителя роли сэра Уинстона. Справедливости ради стоит отметить, что главным в киногардеробе Олдмена стал так называемый костюм толстяка. Черчилль был настоящим гедонистом: любил икру, лобстеров, устрицы, фуа-гра и шоколадные эклеры и обильно запивал все это хорошим виски, что, конечно, не могло пройти бесследно для его фигуры. Проблему он решал просто: шил себе костюмы на заказ у Henry Poole.

Так же решила поступить и Дюрран, изучившая все мерки и модели в архивах ателье и пригласившая портного Henry Poole на примерку в Лос-Анджелес, чтобы он посадил одежду на тот самый костюм толстяка. Черчилля считали денди, он был крайне щепетилен в деталях, но, когда находил понравившуюся ему вещь, уже не расставался с ней. И на его ранних фотографиях из 1920-х, и на знаменитых из 1940-х из кармана его бессменного костюмного жилета выглядывает одна и та же цепь, на которой он носил карманные часы Breguet. Специально для съемок фильма ча- совщики марки создали точную ко- пию этой модели, отсчитавшей время двух мировых войн и отбившей минуту, когда над рейхстагом взвил- ся флаг СССР. Вторая мировая во‑ йна была выиграна усилиями союз- ников. Победа Дюрран над костюмом толстяка и точной копией гардероба Черчилля была одержана благодаря со- вместным усилиям английских порт- ных, швейцарских часовщиков и аме- риканских костюмеров. ∞

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