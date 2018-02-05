До недавнего времени главным «дровосеком» от шоу-бизнеса был канадец Райан Гослинг в своих desert boots, дырявых джинсах и клетчатых рубашках из фланели. Но Джастин Тимберлейк норовит его перещеголять. В новом клипе на песню Man of the Woods он предстал в роли красавца-лесника и выходить из образа, похоже, пока не намерен. Фланелевая рубашка теперь его самый любимый предмет гардероба, не иначе.

Вот и на пресс-конференцию Super Bowl LII Halftime Show Джастин явился в такой. Промо-акция нового видео — все понятно. Но ведь круто выглядит, почему бы не повторить?

Getty Images Джастин Тимберлейк на пресс-конференции Pepsi Super Bowl LII Halftime Show в Миннеаполисе

В клипе замечено как минимум две рубашки — красная и серая, обе в классическую клетку-шотландку (она же тартан). Идеальная компания для них — свободные джинсы, грубые замшевые ботинки, белая майка и гоп-шапка на темечко (она в нашем списке самых актуальных головных уборов сезона).

Надо сказать, что в предыдущем ролике на песню Say Something Джастин тоже одет в рубашку из фланели, в крупную черно-белую клетку виши.

Сейчас зима, холодно — самое время для фланелевой рубашки. Она тёплая, приятная к телу. А с лонгсливом или водолазкой, надетыми внутрь, вообще не хуже свитера. И опять же многослойность — залог комфорта, есть возможность застегнуть-расстегнуть рубашку, снять ее, если жарко. Кроме того, отсылка к рукастому дровосеку добавляет мужественности и девушкам нравится. Сплошные плюсы.

Вот 10 симпатичных рубашек для всех желающих стать Man of the woods на денёк-другой.

Off-White, 24 950 рублей

Neighborhood, 15 970 рублей

Fear of God, 41 920 рублей

Alex Mill, 11 300 рублей

Monkey Time, 8 090 рублей

J. Crew, 5 650 рублей

Freemans Sporting Club, 17 960 рублей

Marcelo Burlon County Of Milan, 27 770 рублей

H&M, 1 499 рублей