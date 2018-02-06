Пока американская марка Pyer Moss только готовится представить миру свою коллекцию осень-зима 2018, мы можем взглянуть на один из интереснейших ее элементов — кроссовки, созданные совместно с Reebok, суперфутуоюристичная версия модели DMX Fusion 1 с пометкой Experiment. Эта пара громоздких «папиных» кроссовок вполне может тягаться с такими хитами, как Yeezy Desert Rat и Balenciaga Triple S.

Pyer Moss

Они полностью белые, с едва заметной «пыльной патиной». Верхняя часть — это легкий дышащий носок, вдоль и поперёк обмотанный шнуровкой. Нижняя — увесистая (на вид) волнообразная подошва. О том, чьего коллективного творчества это результат, сказано на тесьме, сквозь которую пропущены шнурки. На ее концах петли, которые позволяют легко управляться с кроссовками — надевать их и снимать.

Pyer Moss

Креативный директор Pyer Moss Керби Жан-Реймонд и команда Reebok здорово постарались, чтобы объединить актуальную сегодня наружность с технологичным оснащением. Выглядят кроссовки очень круто и, надеемся, смогут похвастаться удобством. Когда они поступят в магазины, пока неизвестно. Ждем официальной презентации и следим за новостями.