Что касается Недели женской моды ready-to-wear, в Нью-Йорке она все сиротеет — дизайнеры постепенно перебираются в Европу, а кто-то и вовсе берет перерыв. Тем интереснее на ее фоне Неделя мужской моды, на которой можно увидеть Our Legacy, Hecho, DYNE и, разумеется, Raf Simons. Раф презентует свою коллекцию осень-зима 2018 в четверг, 8 февраля (в последний день мужского смотра и в первый день показов ready-to-wear — в этом году они идут внахлест).

Возможно, публика в Нью-Йорке теперь не такая разнообразная, как в Париже и даже Милане, — зато благодарная и ответственная в том, что касается внешнего вида. В Нью-Йорке этот февраль довольно мягкий, но не самый теплый. Поэтому наблюдаем парад крутейших пуховиков и парок, грубых дублёнок и шарфов с надписями, а также лишний раз убеждаемся в необходимости носить шапку над ушами. Мы же говорили.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images