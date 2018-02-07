Что касается Недели женской моды ready-to-wear, в Нью-Йорке она все сиротеет — дизайнеры постепенно перебираются в Европу, а кто-то и вовсе берет перерыв. Тем интереснее на ее фоне Неделя мужской моды, на которой можно увидеть Our Legacy, Hecho, DYNE и, разумеется, Raf Simons. Раф презентует свою коллекцию осень-зима 2018 в четверг, 8 февраля (в последний день мужского смотра и в первый день показов ready-to-wear — в этом году они идут внахлест).
Возможно, публика в Нью-Йорке теперь не такая разнообразная, как в Париже и даже Милане, — зато благодарная и ответственная в том, что касается внешнего вида. В Нью-Йорке этот февраль довольно мягкий, но не самый теплый. Поэтому наблюдаем парад крутейших пуховиков и парок, грубых дублёнок и шарфов с надписями, а также лишний раз убеждаемся в необходимости носить шапку над ушами. Мы же говорили.