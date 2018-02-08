В Нью-Йорке прошел самый ожидаемый показ заокеанской Недели моды — Raf Simons осень-зима 2018. Бельгиец великолепен, как и всегда. Мало того, что коллекция просто-напросто выглядит круто, она еще и полна философских и социальных смыслов. Разбираемся, чем вдохновлялся Раф и на мысли о чем хотел нас подтолкнуть.

1. Сет-дизайн «пир на весь мир»

Подиум, или даже сцена, напоминал гигантскую композицию для натюрморта: всюду стояли вазы с цветами, открытые бутылки с вином, полупустые бокалы, блюда с бельгийскими вафлями, хлебом, этажерки с виноградом, горы яблок, груш и лимонов с живописно срезанной по спирали кожурой. Выглядело все довольно инфернально, надо сказать.

Getty Images Raf Simons осень-зима 2018

Модели ходили среди всего этого гастрономического разврата (метафоры эпикурейства, наверное), двигались хаотично, как по лабиринту, стараясь не запнуться за яства. Но коллекция посвящена не чревоугодию, а другой страсти, куда более разрушительной.

2. История Кристианы Ф. и фильм «Я Кристина»

Главная тема — наркотики. Главный референс — история Кристианы (или Кристины) Фельшеринов, немецкой девушки, чьё детство прошло в неблагополучном районе западного Берлина. Она закурила гашиш, когда ей было 12, за месяц до своего 14-летия попробовала героин, а к 15 годам уже стала наркоманкой со стажем. В 1978 году Кристиана дала серию интервью журналистам немецкого издания Stern, а в 1979-ом на их основе вышла книга «Мы дети с вокзала Зоо», в которой во всех подробностях была описана жизнь юных наркоманов (повествование ведётся от лица самой Кристианы).

Getty Images Raf Simons осень-зима 2018

Сюжетом заинтересовался режиссёр Ули Эдель, и в 1981 году на экраны вышел фильм под названием Christiane F. (в переводе на русский «Я Кристина»). Кадры из него с актрисой Натей Брункхорст в роли Кристианы появились на футболках и рубашках. Симонс обожает фотопринты и без них обойтись никак не мог. Эти портреты берут за душу, хотя они и постановочные.

Getty Images Raf Simons осень-зима 2018

LSD и XTC — наркотики, которые, среди прочих, часто употребляли Кристиана и ее сверстники. Шевроны с аббревиатурами Раф поместил на свитера-манишки и на брюки — в напоминание об этом.

Getty Images Raf Simons осень-зима 2018

3. Drugs Куки Мюллера и Гленна О'Брайена

Еще одно произведение, к которому обратился Симонс — пьеса Куки Мюллера и Гленна О’Брайена Drugs. Это трагикомедия, описывающая человеческие взаимоотношения с наркотиками, начиная со спидов в 60-е и до опиатов в 80-е, о которой долгое время никто не знал. Впервые пьесу опубликовали в 2016 году. Обложка выглядит так.

Donlon Books Обложка первого издания пьесы Drugs, 2016

Есть ещё оранжевая версия. Раф позаимствовал дизайн обложки для своих худи (надетых довольно необычным образом, об этом следующий пункт). Теперь Drugs можно не только прочесть или посмотреть, но и надеть.

Getty Images Raf Simons осень-зима 2018

4. Манишка

Ключевой элемент коллекции (который поучаствовал буквально во всех выходах за исключением нескольких) — манишка. И не простая, а представляющая собой свитер или вышеупомянутое худи. Надо отдать должное Демне, он в Balenciaga первым придумал вешать одежду людям на шею. Но у Рафа в контексте наркотиков этот трюк обрел новый, более глубокий смысл.

Getty Images Raf Simons осень-зима 2018

Что символизирует этот свитер с нашивками LSD и XTC? Быть может, тяжкое бремя зависимости, невозможность избавиться от пристрастия, неминуемое следствие которого — гибель. Тут в голове возникает ассоциация с камнем на шее или удавкой, но это если мыслить совсем пессимистично.

Getty Images Raf Simons осень-зима 2018

5. Резиновые сапоги и лаковые перчатки

Не без киберпанка. Помните предыдущий показ Raf Simons в импровизированном чайна-тауне на восточном Бродвее с запахом рыбы, искусственным дождём и неоновыми лампами в форме слова Replicant, которые всячески напоминали гостям о фильме «Бегущий по лезвию»? Так вот тема влажного и неуютного постапокалиптического мира не даёт Рафу покоя.

Getty Images Raf Simons осень-зима 2018

И пусть здесь в центре сюжета другая страшилка, намёк на то, что место ей на самом деле не в прошлом, а в будущем, зримо присутствует — в виде резиновых ботинок и глянцевых перчаток, предназначенных будто для некой зоны отчуждения. Лазерные лучи и туман помогли создать нужное ощущение. Остаётся только кричать: «Браво!»