Если вдруг два первых зимних месяца вы проходили без перчаток — очень зря. Ваши руки вряд ли скажут спасибо. Можно, конечно, мазать их детским кремом или чем посерьёзнее. Но этого, увы, вряд ли будет достаточно. Мороз + обнаженка = трещинки, шершавость и покраснения. Цыпки, одним словом. Привлекательного в них мало, так что перчатки не просто нужны, они просто необходимы. Инфантильная привычка одеваться не по погоде ещё никого до добра не доводила.
Да и вообще, перчатки (или варежки) — классный аксессуар. Тем, кто зимой привык носить total black, помогут как-то разбавить угрюмую гамму. Какие именно выбрать — солидные кожаные или полегче из кашемира — это уж вам решать. Первые надежнее, во вторых удобнее управляться с телефоном. Ниже 10 пар, которые и согреют, и на пользу стилю пойдут. А цыпки пусть навсегда исчезнут из вашей жизни.