Если вдруг два первых зимних месяца вы проходили без перчаток — очень зря. Ваши руки вряд ли скажут спасибо. Можно, конечно, мазать их детским кремом или чем посерьёзнее. Но этого, увы, вряд ли будет достаточно. Мороз + обнаженка = трещинки, шершавость и покраснения. Цыпки, одним словом. Привлекательного в них мало, так что перчатки не просто нужны, они просто необходимы. Инфантильная привычка одеваться не по погоде ещё никого до добра не доводила.

Да и вообще, перчатки (или варежки) — классный аксессуар. Тем, кто зимой привык носить total black, помогут как-то разбавить угрюмую гамму. Какие именно выбрать — солидные кожаные или полегче из кашемира — это уж вам решать. Первые надежнее, во вторых удобнее управляться с телефоном. Ниже 10 пар, которые и согреют, и на пользу стилю пойдут. А цыпки пусть навсегда исчезнут из вашей жизни.

Raf Simons, 43 970 рублей

Gucci, €360

Moncler, 10 500 рублей

Best Made Company, 5 300 рублей

Dolce & Gabbana, 16 500 рублей

Gant, 5 525 рублей

Uniqlo, 1 500 рублей

Addict Clothes Japan, 17 500 рублей

Prada, цена по запросу