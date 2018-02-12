Долго длились Недели мужской моды — если не вычитать малоощутимый перерыв на кутюр, то целый месяц. Тот, кто все это время пристально следил за происходящим в индустрии, знает, что Ким Джонс уходит из Louis Vuitton. Эди Слиман стал креативным директором Céline (вот кто тот загадочный наместник Фиби Фило) и запускает во французском Доме мужскую линию, которой там отродясь не было. Демна Гвасалия представил мужской pre-fall Balenciaga. Том Форд устроил первый сугубо мужское шоу. А Раф Симонс в своей коллекции раскрыл тему наркотиков — очень красиво, с лихим замесом искусства, документалистики, философии и моды, только ему подвластным.

Короче говоря, пришла пора подводить итоги. Кое-какие мужские коллекции нам ещё предстоит увидеть, но предсказывать, что будет модно через полгода, уже можно смело. Вот 15 главных тенденций грядущей осени и зимы.

Вязаная безрукавка

Дедулин стиль не стареет — трикотажная безрукавка в ромбик или из меланжа снова повсюду. Носите ее поверх рубашки, как герой сериала «Безумцы», или на голое тело, как модный безумец из реального мира.

Getty Images Вязаная безрукавка. Dior Homme, Kenzo, Alexander McQueen осень-зима 2018

Клетка Принц Уэльский

Этот аристократичный тип клетки с нами уже второй сезон. Дизайнеры шьют из неё костюмы, но не обычные, а с подковырками — чересчур объемный пиджак и брюки клёш, к которым просятся ковбойские ботинки, или костюм-дождевик из клеенки. Классика нынче изобретательна.

Getty Images Клетка Принц Уэльский. Wooyoungmi, Fendi, Dries Van Noten осень-зима 2018

Кожаное пальто

Вековая вещь, в том смысле, что вернётся в моду ещё не раз и прослужит долго. Предпочтительнее фасон Макинтош — прямой и без пояса. Минимализм так минимализм.

Getty Images Кожаное пальто. Hermès, No. 21, Prada осень-зима 2018

Кожаные брюки

Не так давно мы иронизировали над мачо-штанами Николаса Кейджа. Оказывается зря: есть вероятность, что будущей осенью в таких будет ходить вся модная братия. Обращаем ваше внимание, что актуальны прямые, не узкие кожаные брюки. В компании лаконичной рубашки и пиджака выглядит превосходно. Главное с размером не скромничать, в данном случае меньше — точно не лучше.

Getty Images Кожаные брюки. Wooyoungmi, Dunhill, Acne Studios осень-зима 2018

«Манишка»

Это нехитрое изобретение Рафа и Демны. Если просто шарф надоел, накиньте на шею свитер или рубашку. Дизайнеры, разумеется, изготовили специальные, предназначенные именно для этого экземпляры. Но можно пока и простыми обойтись, вдруг, кому невтерпёж опробовать тренд в деле.

Getty Images, Balenciaga «Манишка». Raf Simons осень-зима 2018, Balenciaga pre-fall 2018

Дождевик

Дождь осенью — явление частое. Теперь это не повод отказываться от прогулки, под такой-то защитой. Плащи-дождевики встречаются во многих коллекциях. Самый веселый — анорак под кодовым именем «свинка» — у Вальтера ван Бирендонка. А Fendi ещё и шляпы-зонтики предлагают.

Getty Images Дождевик. Fendi, Walter Van Beirendonck, Off-White осень-зима 2018

Резиновые сапоги

В продолжение мокрой темы — резиновые сапоги также в числе модных фаворитов сезона. У Рафа Симонса и Франческо Риссо из Marni короткие на шнурках и молниях. А у того же Вальтера ван Бирендонка — бродни плавно переходящие в брюки (вероятно, ещё и с эффектом сауны).

Getty Images Резиновые сапоги. Marni, Walter Van Beirendonck, Raf Simons осень-зима 2018

Канадский смокинг

Спасение, когда не знаете, что надеть. У мужчин такое тоже бывает, и нет в этом ничего зазорного. Так вот джинсы с джинсовой рубашкой или курткой всегда выглядят здорово. Наденете с кедами — будет просто хорошо, а с казаками — даже концептуально.

Getty Images Канадский смокинг. Dunhill, Wooyoungmi, Todd Snyder осень-зима 2018

Одеяло

Не вылезать весь день из постели здоровый занятой человек вряд ли может себе позволить. Но иногда очень хочется. Что ж, можно создать иллюзию с помощью одеяла. Оно становится полноценным предметом верхней одежды. Дутое или трикотажное — закутался и пошёл.

Jil Sander, Getty Images, MYAR Одеяло. Jil Sander, Marni, MYAR осень-зима 2018

Блестящий костюм

До недавних пор считался низкопробным пережитком прошлого. Но те времена прошли. Больше никаких ассоциаций с лоснящейся дешевкой. Костюм из перламутровой парчи (без узора!) или тяжелого атласа пригодится для особых случаев. Немного Элтона Джона — в каждый гардероб.

Getty Images Блестящий костюм. Berluti, Maison Margiela, Hermès осень-зима 2018

Панама

Панама в моде уже давно и покидать топ самых модных головных уборов не собирается. Из сезона в сезон она кажется все менее нелепой — приживается, значит.

Getty Images Панама. Prada, Kenzo осень-зима 2018

Белые казаки

Девушек они уже покорили, очередь за парнями. И не нужно сопротивляться. Ковбойские ботинки самого непрактичного для обуви цвета настолько круты и самодостаточны, что какой угодно комплект превратят в до ужаса модный. Если, даже время от времени, вы преследуете такую цель, обязательно прикупите пару.

Getty Images, MISBHV Белые казаки. Berluti, MISBHV, Wooyoungmi осень-зима 2018

Комбинезон/штаны на лямках

Немного комичный сложный в применении тренд, но закрывать на него глаза не хочется. Комбинезон пожарного, заправщика, сантехника и какого бы то ни было ещё представителя рабочей профессии нужно носить с гордостью и не только на даче.

Getty Images Комбинезон/штаны на лямках. Lanvin, MSGM, Marni осень-зима 2018

Тотальный белый

Да, придётся вести себя осторожно, не прислоняться к чему попало, держать стакан с кофе крепко и воздержаться от борща и селедки под шубой. Но хоть раз одеться в белое с ног до головы вы обязаны. Красиво же? Ассоциации с больницей гоните прочь.

Getty Images Тотальный белый. Lemaire, Prada, Berluti осень-зима 2018

«Жилет омоновца» с накладными карманами

Известный также как «жилет Вассермана». Речь, разумеется не о той махине, что носит Анатолий, но сходство с ней у этих произведений Off-White, Ambush, Études определенно есть. Что ж, в удобстве такому жилету, правда не откажешь — можно разложить все необходимое по карманам. Грех не пользоваться, когда мода даёт добро.