Долго длились Недели мужской моды — если не вычитать малоощутимый перерыв на кутюр, то целый месяц. Тот, кто все это время пристально следил за происходящим в индустрии, знает, что Ким Джонс уходит из Louis Vuitton. Эди Слиман стал креативным директором Céline (вот кто тот загадочный наместник Фиби Фило) и запускает во французском Доме мужскую линию, которой там отродясь не было. Демна Гвасалия представил мужской pre-fall Balenciaga. Том Форд устроил первый сугубо мужское шоу. А Раф Симонс в своей коллекции раскрыл тему наркотиков — очень красиво, с лихим замесом искусства, документалистики, философии и моды, только ему подвластным.
Короче говоря, пришла пора подводить итоги. Кое-какие мужские коллекции нам ещё предстоит увидеть, но предсказывать, что будет модно через полгода, уже можно смело. Вот 15 главных тенденций грядущей осени и зимы.
Вязаная безрукавка
Дедулин стиль не стареет — трикотажная безрукавка в ромбик или из меланжа снова повсюду. Носите ее поверх рубашки, как герой сериала «Безумцы», или на голое тело, как модный безумец из реального мира.
Клетка Принц Уэльский
Этот аристократичный тип клетки с нами уже второй сезон. Дизайнеры шьют из неё костюмы, но не обычные, а с подковырками — чересчур объемный пиджак и брюки клёш, к которым просятся ковбойские ботинки, или костюм-дождевик из клеенки. Классика нынче изобретательна.
Кожаное пальто
Вековая вещь, в том смысле, что вернётся в моду ещё не раз и прослужит долго. Предпочтительнее фасон Макинтош — прямой и без пояса. Минимализм так минимализм.
Кожаные брюки
Не так давно мы иронизировали над мачо-штанами Николаса Кейджа. Оказывается зря: есть вероятность, что будущей осенью в таких будет ходить вся модная братия. Обращаем ваше внимание, что актуальны прямые, не узкие кожаные брюки. В компании лаконичной рубашки и пиджака выглядит превосходно. Главное с размером не скромничать, в данном случае меньше — точно не лучше.
«Манишка»
Это нехитрое изобретение Рафа и Демны. Если просто шарф надоел, накиньте на шею свитер или рубашку. Дизайнеры, разумеется, изготовили специальные, предназначенные именно для этого экземпляры. Но можно пока и простыми обойтись, вдруг, кому невтерпёж опробовать тренд в деле.
Дождевик
Дождь осенью — явление частое. Теперь это не повод отказываться от прогулки, под такой-то защитой. Плащи-дождевики встречаются во многих коллекциях. Самый веселый — анорак под кодовым именем «свинка» — у Вальтера ван Бирендонка. А Fendi ещё и шляпы-зонтики предлагают.
Резиновые сапоги
В продолжение мокрой темы — резиновые сапоги также в числе модных фаворитов сезона. У Рафа Симонса и Франческо Риссо из Marni короткие на шнурках и молниях. А у того же Вальтера ван Бирендонка — бродни плавно переходящие в брюки (вероятно, ещё и с эффектом сауны).
Канадский смокинг
Спасение, когда не знаете, что надеть. У мужчин такое тоже бывает, и нет в этом ничего зазорного. Так вот джинсы с джинсовой рубашкой или курткой всегда выглядят здорово. Наденете с кедами — будет просто хорошо, а с казаками — даже концептуально.
Одеяло
Не вылезать весь день из постели здоровый занятой человек вряд ли может себе позволить. Но иногда очень хочется. Что ж, можно создать иллюзию с помощью одеяла. Оно становится полноценным предметом верхней одежды. Дутое или трикотажное — закутался и пошёл.
Блестящий костюм
До недавних пор считался низкопробным пережитком прошлого. Но те времена прошли. Больше никаких ассоциаций с лоснящейся дешевкой. Костюм из перламутровой парчи (без узора!) или тяжелого атласа пригодится для особых случаев. Немного Элтона Джона — в каждый гардероб.
Панама
Панама в моде уже давно и покидать топ самых модных головных уборов не собирается. Из сезона в сезон она кажется все менее нелепой — приживается, значит.
Белые казаки
Девушек они уже покорили, очередь за парнями. И не нужно сопротивляться. Ковбойские ботинки самого непрактичного для обуви цвета настолько круты и самодостаточны, что какой угодно комплект превратят в до ужаса модный. Если, даже время от времени, вы преследуете такую цель, обязательно прикупите пару.
Комбинезон/штаны на лямках
Немного комичный сложный в применении тренд, но закрывать на него глаза не хочется. Комбинезон пожарного, заправщика, сантехника и какого бы то ни было ещё представителя рабочей профессии нужно носить с гордостью и не только на даче.
Тотальный белый
Да, придётся вести себя осторожно, не прислоняться к чему попало, держать стакан с кофе крепко и воздержаться от борща и селедки под шубой. Но хоть раз одеться в белое с ног до головы вы обязаны. Красиво же? Ассоциации с больницей гоните прочь.
«Жилет омоновца» с накладными карманами
Известный также как «жилет Вассермана». Речь, разумеется не о той махине, что носит Анатолий, но сходство с ней у этих произведений Off-White, Ambush, Études определенно есть. Что ж, в удобстве такому жилету, правда не откажешь — можно разложить все необходимое по карманам. Грех не пользоваться, когда мода даёт добро.