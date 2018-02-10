На Apple Music появился плейлист Burberry под названием 17 Years of Soundtrack. Об этом сообщает WWD.

Список из более чем двухсот песен курировал президент и креативный директор Burberry Кристофер Бейли, который покинет эту должность 17 февраля. В компании Бейли проработал 17 лет. В плейлист вошли треки с показов (Pet Shop Boys, Элтон Джон The Cure и другие музыканты), а также записи исполнителей, которые выступали на показах Burberry вживую: Бенджамин Клементин, Джордж Эзра, Том Оделл и другие.

«Это идеальный способ отметить удивительный состав музыкантов, которые помогли сформировать мое время, проведенное в Burberry. Через их эксклюзивные записи или через песни, которые играли на наших показах. Этот набор треков — музыкальный трибьют прошлому, настоящему и будущему Burberry. Я надеюсь, что он не только представит слушателям новую музыку, но позволит найти в известных песнях что-то новое», — рассказал Бейли.

До 17 февраля плей-лист будет пополняться.