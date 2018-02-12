Шайа Лабаф — один из главных голливудских бунтарей. Чего он только не делал: приходил на премьеру «Нимфоманки» с бумажным пакетом на голове c надписью «Я больше не знаменитость», устраивал дебоши, драки и перформансы, вроде #ALONETOGETHER и #IMSORRY, в ходе которого, по утверждению самого актера, его изнасиловали (суть инсталляции заключалась в том, что Шайа просто сидел в павильоне, молча и неподвижно с тем самым бумажным пакетом на голове, и любой посетитель мог, согласно концепции, делать с ним все, что угодно).

Короче говоря, Шайа немного не от мира сего, что, несмотря на маргинальность поведения, добавляет ему очарования. Стиль у Лабафа соответствующий — диковатый, эксцентричный, кричащий, что ему на общественное мнение плевать, но при всём при этом вызывающий модную зависть. Так одновременно нелепо и круто не выглядит никто (разве что сестрицы Олсен). Разбираемся, на чем держится эта крутизна — вот 7 ключевых элементов.

Военные ботинки

Шайа однолюб. У него есть одни самые любимые ботинки — вот эти высокие шнурованные будто военные Nike. Не один год он ходил в них и летом, и зимой, в любую погоду, так что вид у ботинок бывалый. И, кстати говоря, Лабаф нашёл эту обувь ещё до господства Yeezy.

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Ретро-куртка

Шайа предпочитает новому старое. Поэтому в его гардеробе не мало винтажных вещей, в основном это головные уборы и куртки: мешковатые ретро-джинсовки, цветные ветровки и олимпийки из 80-х. В этом вопросе он опередил самого Демну.

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Штаны, заправленные в носки

Лабаф носит три фасона брюк — узкие джинсы, трикотажные треники и карго — и вечно заправляет штанины в носки. Не чтобы показать, какие они (носки) классные (как правило он носит самые обычные однотонные, часто в катышках), а просто так, ради удобства или возможности лишний раз поступить не как все.

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Смешная кепка

Как было сказано выше, Шайа любит винтажные головные уборы. Эта потрепанная кепка — уже сама по себе знаменитость. В ней Лабаф сначала пришёл и сел, а потом встал и ушёл с пресс-конференции «Нимфоманки» на Берлинале, ответив всего на один вопрос (и довольно загадочно: актера спросили, как он решился сниматься в фильме с таким количеством секс-сцен, на что он сказал: «Чайки летят за траулером потому, что думают, будто сардины выбросят в море»). И у него таких кепок много, а ещё есть забавная шапка с помпоном.

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Застиранная рваная футболка

Ещё один ход на опережение Yeezy — растянутые, линялые, иногда рваные футболки и толстовки. В таких Шайа ходит и в соседний супермаркет за продуктами, и на тренировки и на ответственные мероприятия, гордо неся свой бомжеватый вид.

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Гигантский рюкзак

Лабафа можно увидеть либо налегке (то есть совсем без поклажи), либо с грандиозных размеров рюкзаком, в который помещается целая жизнь. Прямо как походник. В данном случае, судя по торчащему из кармана кроссовку, Шайа идёт на спорт.

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Неон

Кстати про спорт. Его Лабаф действительно любит. Он качается, бегает, даже участвует в марафонах (второе фото с забега в Амстердаме). Лабафа невозможно потерять в толпе бегущих, потому что он носит неоновую форму — кислотно-зеленые и вырви глаз-голубые леггинсы, майки, худи и кроссовки (опять же привет 80-м).

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И ведь он может выглядеть как серьезный человек. Но этот придурковатый Шайа нравится нам гораздо больше.