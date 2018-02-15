В столицу идёт оттепель со снегом, а за ней снова похолодание. Жди гололеда, иными словами. Чтобы твёрдо стоять на ногах в этот период, понадобится что-то понадёжнее пары кед или туфель. Ботинки на тракторной подошве — идеальный вариант. Можно конечно надеть футбольные шиповки, но так вы станете опасны для окружающих. Да и ноги быстро отморозите.

Ботинки с ребристым резиновым заземлением — другое дело. Во‑первых, в них тепло (даже если они не на меху) именно благодаря толстой подошве, которая служит барьером между промерзшей землёй и вами. Во‑вторых, в них не скользко. Некоторые полуспортивные модели для хайкинга позволят даже пройти по отполированному катку (минутка занудства: многие улицы города после оттепели и мороза его очень напоминают), не переломав кости.

Ну и в третьих, они просто выглядят здорово, и новая пара никогда лишней не будет. Вот целых десять модных и разных — от нарочито походных с болониевыми вставками и специальной галошей до дизайнерских из бархата вместо замши. Есть даже космические белые ботинки. Носите и не скользите.

Premiata, 25 200 рублей

Dsquared2, 16 500 рублей

Sorel, 9 515 рублей

Prada, 43 400 рублей

Yeezy, 29 400 рублей

OXS Rubber Soul, 19 450 рублей

Stone Island, 14 000 рублей

Off-White, 49 950 рублей

Rossignol, 26 700 рублей