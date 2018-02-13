Палитра кроссовок Balenciaga Triple S все пополняется новыми цветами. Неделю назад вышла версия со вставками из металлизированной кожи. А за ней следом ещё четыре варианта — две пары классического дизайна — неоново-жёлтые с серыми и фисташковыми деталями и молочные со вставками цвета слоновой кости. Еще две пары упрощенные — одна просто грязно-белая, вторая с синими и чёрными отметинами на подошве.



Казалось бы, чем больше цветов, тем лучше. Вопрос только, кому вся эта красота досталась. Тиражи ничтожно малы, а спрос велик. Вчера ночью новые оттенки появились на австралийском Sneakerboy.com и тут же разлетелись — не успели мы и глазом моргнуть. Желающим заполучить одну из новинок остаётся ждать новых поступлений. Остальные могут просто наблюдать за этой современной реинкарнацией дефицита в эпоху изобилия. Забавно же?

Sneakerboy

Sneakerboy

Sneakerboy