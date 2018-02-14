Даже показ может стать поводом для свидания. В День святого Валентина любуемся примерами удачного couple dressing в исполнении гостей недавних модных шоу.
Валентинов день для одних — праздник, для других — мука наблюдения за ним. Как бы там ни было, отрицать его существование и правомерность нет никакого смысла. А раз уж так, то в честь праздника следует радоваться. Если не за себя, то за других.
Красивую пару видеть всегда приятно, а если влюблённые ещё и одеты со вкусом, под стать друг другу — то вдвойне. Мы ещё раз прошерстили streetstyle-хронику минувших и текущей Недель моды и отчитываемся. Модных пар на улицах было встречено немало. Не берёмся утверждать, что все до одной влюбленные, но хотелось бы, чтобы были. Уж больно здорово эти ребята смотрятся вместе.