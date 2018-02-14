Даже показ может стать поводом для свидания. В День святого Валентина любуемся примерами удачного couple dressing в исполнении гостей недавних модных шоу.

Валентинов день для одних — праздник, для других — мука наблюдения за ним. Как бы там ни было, отрицать его существование и правомерность нет никакого смысла. А раз уж так, то в честь праздника следует радоваться. Если не за себя, то за других.

Красивую пару видеть всегда приятно, а если влюблённые ещё и одеты со вкусом, под стать друг другу — то вдвойне. Мы ещё раз прошерстили streetstyle-хронику минувших и текущей Недель моды и отчитываемся. Модных пар на улицах было встречено немало. Не берёмся утверждать, что все до одной влюбленные, но хотелось бы, чтобы были. Уж больно здорово эти ребята смотрятся вместе.

Getty Images Вероника Хейлбрюннер и Джастин О’Ши

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Getty Images

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Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images