Дождались, посмотрели показ Calvin Klein осень-зима 2018. Раф добавил к американе добротного трикотажа, которого обычно хватает в коллекциях его именного бренда. На зиму Симонс заготовил много свитеров, кардиганов и безрукавок с классными графичными узорами. Но самая остроумная его идея красовалась на голове (точнее на головах у моделей) — вязаный шлем, симбиоз шапки и манишки, с которым не страшны ни ветер, ни мороз. В такие наряжают полярников и маленьких детей. Всех в дошкольные годы (кого-то и в школьные) заботливые мамы и бабушки одевали «космонавтами». Пора повторить. Тогда это было насильно, через не хочу. Теперь будет по обоюдному согласию вас с модой.

Getty Images Calvin Klein осень-зима 2018

Раф тут, кстати, вновь обращается к кинематографу. Шлемы и полоски на свитерах — отсылки к драме Тодда Хейнса «Спасение» (Safe) 1995 года (тема эпидемии СПИДа, аллегорично раскрытая в ней, — логическое продолжение темы наркозависимости в фильме и книге «Я Кристина», которые легли в основу только что представленной осенней коллекции Raf Simons). Так что по старой памяти представляющаяся нелепой шапка — вещь не просто практичная, а с интеллектуальной подоплекой.

Постер к фильму Safe, 1995

Это все к чему? А к тому, что ждать осеннего сезона не представляется возможным. Тем более, когда в столице морозы трещат. Попросите бабушку или маму связать вам такой шлем. Они вряд ли откажут. Для тепла же. Симонс советует использовать разноцветные нити. Примите совет к сведению. И «Спасение» пересмотрите, чтобы шапка ассоциировалась не только с детскими кошмарами.