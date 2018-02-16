Лил Уэйн вечно занят, и не только музыкой. Очередное его детище — линия одежды Young Money. Это не первое выступление рэпера в роли дизайнера — в 2012 году Лил запустил бренд скейтерской одежды Truckfit. С тех пор его эстетические предпочтения порядочно изменилось. В отличие от Truckfit с его мешковатыми фасонами и кислотными принтами, стиль Young Money куда более сдержанный: тут преобладают натуральные оттенки (за исключением нескольких огненно-алых вещей) и простые силуэты.

Vinick Dias / Sovereign Brands Лил Уэйн в Young Money

Дебютная коллекция состоит из лонгсливов, футболок, бомберов и кепок с надписями и нашивками Young Money, а также монограммами YM.

Официальный запуск нового бренда состоится сегодня, 16 февраля. Продажи стартуют в Neiman Marcus — сеть универмагов спонсирует этот проект Уэйна. Всем поклонникам модно-музыкального мерча рекомендуем обратить внимание.