Вчера в Лондоне прошла 71-я церемония вручения главной британской кинопремии BAFTA. Больше всего наград собрал фильм Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — победил в пяти из девяти номинаций: «Лучший фильм», «Лучший британский фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая актриса» (Фрэнсис Макдорманд) и «Лучший актёр второго плана» (Сэм Рокуэлл).

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«Лучшей режиссёрской работой» признали «Форму воды» Гидьермо дель Торо, «Лучшим актером» — Гэри Олдмана за то, что блестяще сыграл Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». «Лучшей актрисой второго плана» — Эллисон Дженни, железную маму Тони Хардинг из ещё одного байопика «Тоня против всех». Стоит отметить, что «Зови меня своим именем» Луки Гуаданиньио, фильм, которым все так восхищаются, взял всего одну статуэтку — за «Лучший адаптированный сценарий».

Что ты касается красной дорожки, тут все опять протестуют в драматичном чёрном. За исключением беременной герцогини Кембриджской Кейт: она держит нейтралитет в платье Jenny Packham изумрудного цвета. Надо сказать, что массовый протест церемонию только красит. Никакой пестроты, в глазах не рябит — вокруг сплошная элегантность. Вот не смотрим на самых красивых гостей, номинантов и лауреатов премии, а любуемся.

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Дженнифер Лоуренс в Christian Dior

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Анджелина Джоли в Ralph & Russo

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Тимоти Шаламе в Saint Laurent

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Изабель Юппер в Armani Privé

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Эллисон Дженни

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Гэри Олдман

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Марго Робби в Givenchy

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Сирша Ронан в Chanel

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Сэм Рокуэлл

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Грета Гервиг в Jonathan Cohen

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Люпита Нионго в Elie Saab

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Орландо Блум

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Кейт Мара в Christian Dior

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Рейчел Вайс

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Сергей Полунин

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Кристин Скотт Томас в Christian Dior

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Хейли Беннет в Chloé

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Дэниэл Калуя в Burberry

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Эмма Робертс в Schiaparelli

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Летития Райт в Gucci

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Сэм Клафлин

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Рут Уилсон в Christian Dior

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Катрина Балф в The Row

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Александр Деспла

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Лили Джеймс в Burberry

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Джемма Артертон в Alberta Ferretti

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Джейми Белл

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Сальма Хайек в Gucci

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Наоми Харрис в Zuhair Murad

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Николас Холт

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Герцог и герцогиня Кембриджские Кейт и Уильям