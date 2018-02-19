Вчера в Лондоне прошла 71-я церемония вручения главной британской кинопремии BAFTA. Больше всего наград собрал фильм Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — победил в пяти из девяти номинаций: «Лучший фильм», «Лучший британский фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая актриса» (Фрэнсис Макдорманд) и «Лучший актёр второго плана» (Сэм Рокуэлл).

«Лучшей режиссёрской работой» признали «Форму воды» Гидьермо дель Торо, «Лучшим актером» — Гэри Олдмана за то, что блестяще сыграл Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». «Лучшей актрисой второго плана» — Эллисон Дженни, железную маму Тони Хардинг из ещё одного байопика «Тоня против всех». Стоит отметить, что «Зови меня своим именем» Луки Гуаданиньио, фильм, которым все так восхищаются, взял всего одну статуэтку — за «Лучший адаптированный сценарий».

Что ты касается красной дорожки, тут все опять протестуют в драматичном чёрном. За исключением беременной герцогини Кембриджской Кейт: она держит нейтралитет в платье Jenny Packham изумрудного цвета. Надо сказать, что массовый протест церемонию только красит. Никакой пестроты, в глазах не рябит — вокруг сплошная элегантность. Вот не смотрим на самых красивых гостей, номинантов и лауреатов премии, а любуемся.

Getty Images Дженнифер Лоуренс в Christian Dior

Getty Images Анджелина Джоли в Ralph & Russo

Getty Images Тимоти Шаламе в Saint Laurent

Getty Images Изабель Юппер в Armani Privé

Getty Images Эллисон Дженни

Getty Images Гэри Олдман

Getty Images Марго Робби в Givenchy

Getty Images Сирша Ронан в Chanel

Getty Images Сэм Рокуэлл

Getty Images Грета Гервиг в Jonathan Cohen

Getty Images Люпита Нионго в Elie Saab

Getty Images Орландо Блум

Getty Images Кейт Мара в Christian Dior

Getty Images Рейчел Вайс

Getty Images Сергей Полунин

Getty Images Кристин Скотт Томас в Christian Dior

Getty Images Хейли Беннет в Chloé

Getty Images Дэниэл Калуя в Burberry

Getty Images Эмма Робертс в Schiaparelli

Getty Images Летития Райт в Gucci

Getty Images Сэм Клафлин

Getty Images Рут Уилсон в Christian Dior

Getty Images Катрина Балф в The Row

Getty Images Александр Деспла

Getty Images Лили Джеймс в Burberry

Getty Images Джемма Артертон в Alberta Ferretti

Getty Images Джейми Белл

Getty Images Сальма Хайек в Gucci

Getty Images Наоми Харрис в Zuhair Murad

Getty Images Николас Холт