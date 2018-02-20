До недавнего времени вельвет считался любимым материалом ботаников, и с удовольствием его носили, пожалуй, только Уэс Андерсон и несколько персонажей его фильмов. Отношение к вельвету изменила Миучча Прада, год назад сшившая из этой ткани всю мужскую осеннюю коллекцию (а заодно и добрую половину женской предосенней). Получилось так красиво, что модники ахнули и тут же кинулись за обновками в заветный рубчик.

Мы уже отсмотрели коллекции будущей осени, и, надо сказать, что вельветовых вещей в них предостаточно. На этом материале остановили свой выбор Тодд Снайдер, Мартин Грант, Хайдер Аккерман и другие дизайнеры. Потому что это красиво, тепло и совсем не старомодно. Если вас продолжают одолевать стереотипы, гоните их прочь и вступайте в клуб поклонников вельвета имени Уэса Андерсона.

В нем состоят многие киногерои и деятели искусства — берите с них пример.

Роберт Редфорд в фильме «Вся президентская рать», 1976

Пиджак

Вельветовый пиджак цвета кофе с молоком — настоящая классика. В таком ходил журналист Боб Вудворд, расследовавший Уотергейтский скандал, — как реальный, так и киношный, блестяще сыгранный Робертом Редфордом. Также в вельветовых пиджаках можно увидеть Дастина Хоффмана в фильме «Выпускник» и Оскара Айзека в меланхоличной драме братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса».

Дастин Хоффман в фильме «Выпускник», 1967

Последний, кстати, носил его зимой вместо пальто. К концу марта сможете повторить этот — пока что смертельный — номер с рубашкой, свитером и шарфом. Кота, так и быть, можно оставить дома.

Boglioli, 42 100 рублей

Жилетка

Вельветовый костюм тройка с жилеткой — это высший пилотаж. В таком неизбежно будешь смахивать на учителя. Но разве молодой Дональд Сазерленд в роли профессора Дженнингса плох? Наоборот, великолепен, с кудрявой шевелюрой и в вельвете с ног до головы. Мужская версия стиля преппи в лучшем виде.

Дональд Сазерленд в фильме «Зверинец», 1978

Жилетку, кстати, можно носить и самостоятельно, с джинсовкой или бомбером в нашивках, рубашкой-поло и топсайдерами.

Al Duca D’Aosta 1902, 9 200 рублей

Рубашка

Вельветовая рубашка, как и фланелевая, прекрасно сойдет за жакет. Ее принято носить поверх чего-то — футболки, водолазки, лонгслива или другой рубашки, как это делал несравненный Серж Генсбур. Он, кстати, вообще вельвет жаловал: в его гардеробе помимо рубашек были костюмы и пальто.

Джейн Биркин и Серж Генсбур, 1960-е

Правильная вельветовая рубашка должна быть вам слегка великовата. Длинные рукава закатайте небрежно, для пущего эффекта.

Gitman Vintage, 13 500 рублей

Брюки

Брюки чинос из вельвета — еще одна основа основ. Лучшей зимней альтернативы джинсам пока не придумали. Летом в таких жарковато (бедняга Пол Ньюман), а вот в холодное время года им нет цены: теплые, не мнутся и подходят к любой обуви.

Пол Ньюман, 1960-е

Стоит иметь хотя бы одну пару. Пиджак в тон превратит вельветовые брюки в строгую вещь, а жилетка — в парадную.

Officine Generale, 11 900 рублей

Кепка

Аксессуарам в рубчик тоже говорим твердое «да». Джон Леннон доказал, что вельветовый жакет совсем не исключает вельветовой кепки, но так увлекаться не стоит: все-таки кино есть кино. Но головным убором все-таки обзаведитесь.

Джон Леннон в фильме «На помощь!», 1965

И пусть лучше это будет бейсболка, а не кепи, чтобы вышло не слишком театрально.

Zara, 1 400 рублей

Куртка

И, наконец, вельветовая куртка на подкладке, с меховым воротником и в меру объемная. В такой снимал кино на пленэре Франсуа Трюффо.

Жан-Пьер Лео и Франсуа Трюффо, 1970-е

Носите с водолазками и рыбацкими свитерами или с худи на современный лад.