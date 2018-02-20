До недавнего времени вельвет считался любимым материалом ботаников, и с удовольствием его носили, пожалуй, только Уэс Андерсон и несколько персонажей его фильмов. Отношение к вельвету изменила Миучча Прада, год назад сшившая из этой ткани всю мужскую осеннюю коллекцию (а заодно и добрую половину женской предосенней). Получилось так красиво, что модники ахнули и тут же кинулись за обновками в заветный рубчик.
Мы уже отсмотрели коллекции будущей осени, и, надо сказать, что вельветовых вещей в них предостаточно. На этом материале остановили свой выбор Тодд Снайдер, Мартин Грант, Хайдер Аккерман и другие дизайнеры. Потому что это красиво, тепло и совсем не старомодно. Если вас продолжают одолевать стереотипы, гоните их прочь и вступайте в клуб поклонников вельвета имени Уэса Андерсона.
В нем состоят многие киногерои и деятели искусства — берите с них пример.
Пиджак
Вельветовый пиджак цвета кофе с молоком — настоящая классика. В таком ходил журналист Боб Вудворд, расследовавший Уотергейтский скандал, — как реальный, так и киношный, блестяще сыгранный Робертом Редфордом. Также в вельветовых пиджаках можно увидеть Дастина Хоффмана в фильме «Выпускник» и Оскара Айзека в меланхоличной драме братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса».
Последний, кстати, носил его зимой вместо пальто. К концу марта сможете повторить этот — пока что смертельный — номер с рубашкой, свитером и шарфом. Кота, так и быть, можно оставить дома.
Жилетка
Вельветовый костюм тройка с жилеткой — это высший пилотаж. В таком неизбежно будешь смахивать на учителя. Но разве молодой Дональд Сазерленд в роли профессора Дженнингса плох? Наоборот, великолепен, с кудрявой шевелюрой и в вельвете с ног до головы. Мужская версия стиля преппи в лучшем виде.
Жилетку, кстати, можно носить и самостоятельно, с джинсовкой или бомбером в нашивках, рубашкой-поло и топсайдерами.
Рубашка
Вельветовая рубашка, как и фланелевая, прекрасно сойдет за жакет. Ее принято носить поверх чего-то — футболки, водолазки, лонгслива или другой рубашки, как это делал несравненный Серж Генсбур. Он, кстати, вообще вельвет жаловал: в его гардеробе помимо рубашек были костюмы и пальто.
Правильная вельветовая рубашка должна быть вам слегка великовата. Длинные рукава закатайте небрежно, для пущего эффекта.
Брюки
Брюки чинос из вельвета — еще одна основа основ. Лучшей зимней альтернативы джинсам пока не придумали. Летом в таких жарковато (бедняга Пол Ньюман), а вот в холодное время года им нет цены: теплые, не мнутся и подходят к любой обуви.
Стоит иметь хотя бы одну пару. Пиджак в тон превратит вельветовые брюки в строгую вещь, а жилетка — в парадную.
Кепка
Аксессуарам в рубчик тоже говорим твердое «да». Джон Леннон доказал, что вельветовый жакет совсем не исключает вельветовой кепки, но так увлекаться не стоит: все-таки кино есть кино. Но головным убором все-таки обзаведитесь.
И пусть лучше это будет бейсболка, а не кепи, чтобы вышло не слишком театрально.
Куртка
И, наконец, вельветовая куртка на подкладке, с меховым воротником и в меру объемная. В такой снимал кино на пленэре Франсуа Трюффо.
Носите с водолазками и рыбацкими свитерами или с худи на современный лад.