Что такое PAQ? Создатели этого объединения характеризуют себя как «концептуальное креативное агентство», которое занимается дизайном, стайлингом, фотографией, кино и модой. Последний пункт до сих пор не был реализован на практике, и, наконец, PAQ показали лукбук своей дебютной коллекции одежды. Анонс ей обеспечил Кендрик Ламар, выступив в красном анораке paq в минувший NBA Allstar Weekend.

PAQ — за простоту и утилитарность. Поэтому коллекция состоит из басовых вещей — желтые, синие и красные спортивные костюмы (анорак + треники) с лого, серые футболки и лонгсливы, белые носки и все. Она так и называется the primary paq — что-то вроде «набора первой необходимости». Интересно только, как это купить. Сайт PAQ пока в процессе разработки. Будем следить за обновлениями в их инстаграме .

PAQ

PAQ

PAQ

PAQ

PAQ