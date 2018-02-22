Не углубляясь в историю праздника, мы составили список вещей, которые приятно получить в подарок любому мужчине.

Стильный рюкзак

Рюкзак Dior Homme, 89 000 рублей

Этот рюкзак Dior хорош по нескольким причинам. Во‑первых, он вместительный, — влезут и ноутбук, и папка с документами, и книга — а мелочи можно разложить по карманам. Во‑вторых, практичный — основная часть выполнена из нейлона, который запросто приведет в порядок химчистка. В-третьих, он просто красивый — яркий и простой. Но если вы не любите броские цвета, выбирайте темно-синий, черный или хаки.

Плащ проще некуда

Плащ Uniqlo U, 10 000 рублей

Лаконичный плащ-макинтош — классика, актуальная и весной, и летом, и осенью. Он подойдет решительно ко всему — от смокинга до треников. Этот экземпляр из коллекции Uniqlo U — редкое сочетание качества дизайнерской вещи и низкой цены, характерной для масс-маркета. Находка, одним словом. Спасибо Кристофу Лемеру.

Аромат

Аромат Givenchy, 7 600 рублей (100 мл)

«Джентльмен» Givenchy пахнет специями и пачули. В этом аромате хватает и мужественности, и деликатной нежности. Для межсезонья в самый раз: парфюм теплый, но не слишком.

«Сменка» на весну

Кеды Prada, цена по запросу

Ну кто откажется от обуви Prada? Особенно, если это высокие кеды из темной джинсы с контрастной строчкой, на литой подошве, устойчивой к скольжению, да еще и с классной фирменной биркой на боку. Никто, разумеется.

Полезная игрушка

Флешка Mercedes-Benz, €40

Для тех, кто в детстве в машинки не доиграл, — флеш-накопитель в форме мерседеса. Колеса крутятся, так что в свободное от работы время, можно и «погонять» немного. А что, отличный способ расслабиться.

Оптимистичные очки

Очки Gucci, €280

Весна на носу. Верится с трудом, но скоро солнце прорвется сквозь тучи и метели, поэтому готовьте очки заранее. Например, вот эти Gucci с желтыми стеклами, которые, на наш взгляд, куда жизнерадостнее розовых.

Компактный чемодан

Чемодан Louis Vuitton, 170 000 рублей

Небольшой чемодан — идеальный подарок сам по себе, но для мужчины, который часто ездит в командировки, — особенно. Конкретно эту модель Louis Vuitton разработал Марк Ньюсон, один из самых известных промышленных дизайнеров современности. В эргономичности сомневаться не приходится: чемодан очень легкий и абсолютно плоский внутри (никаких выступов — вместительность максимальная). 4 колеса делают его очень ловким, а широкая ручка — надежным.

«Азартные» запонки

Запонки Dolce & Gabbana, 30 000 рублей

Азарт вызывает зависимость, так что рекомендуем принимать его малыми дозами и в безопасных для кошелька и нервной системы форматах. В виде запонок, например. Чтобы всегда иметь «туз в рукаве» в прямом смысле.

Часы, которыми можно гордиться

Часы Hublot, цена по запросу

Корпус и браслет из сатинированного полированного титана, циферблат из сапфирового стекла, автоматический механизм — и все это еще и воду не пропускает. Таким приобретением действительно можно гордиться, только вот кичится не стоит.

Велосипед мечты

Велосипед Porsche, $8 300

Двухколесный Porsche, наверно, купит только обладатель четырехколесного (и, скорее всего, не одного). Тем роскошнее выглядит этот велосипед. Рама из высококлассного карбона, 20 скоростей, и ездит он очень тихо, почти бесшумно. Мечта же?