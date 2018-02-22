Не углубляясь в историю праздника, мы составили список вещей, которые приятно получить в подарок любому мужчине.
Стильный рюкзак
Этот рюкзак Dior хорош по нескольким причинам. Во‑первых, он вместительный, — влезут и ноутбук, и папка с документами, и книга — а мелочи можно разложить по карманам. Во‑вторых, практичный — основная часть выполнена из нейлона, который запросто приведет в порядок химчистка. В-третьих, он просто красивый — яркий и простой. Но если вы не любите броские цвета, выбирайте темно-синий, черный или хаки.
Плащ проще некуда
Лаконичный плащ-макинтош — классика, актуальная и весной, и летом, и осенью. Он подойдет решительно ко всему — от смокинга до треников. Этот экземпляр из коллекции Uniqlo U — редкое сочетание качества дизайнерской вещи и низкой цены, характерной для масс-маркета. Находка, одним словом. Спасибо Кристофу Лемеру.
Аромат
«Джентльмен» Givenchy пахнет специями и пачули. В этом аромате хватает и мужественности, и деликатной нежности. Для межсезонья в самый раз: парфюм теплый, но не слишком.
«Сменка» на весну
Ну кто откажется от обуви Prada? Особенно, если это высокие кеды из темной джинсы с контрастной строчкой, на литой подошве, устойчивой к скольжению, да еще и с классной фирменной биркой на боку. Никто, разумеется.
Полезная игрушка
Для тех, кто в детстве в машинки не доиграл, — флеш-накопитель в форме мерседеса. Колеса крутятся, так что в свободное от работы время, можно и «погонять» немного. А что, отличный способ расслабиться.
Оптимистичные очки
Весна на носу. Верится с трудом, но скоро солнце прорвется сквозь тучи и метели, поэтому готовьте очки заранее. Например, вот эти Gucci с желтыми стеклами, которые, на наш взгляд, куда жизнерадостнее розовых.
Компактный чемодан
Небольшой чемодан — идеальный подарок сам по себе, но для мужчины, который часто ездит в командировки, — особенно. Конкретно эту модель Louis Vuitton разработал Марк Ньюсон, один из самых известных промышленных дизайнеров современности. В эргономичности сомневаться не приходится: чемодан очень легкий и абсолютно плоский внутри (никаких выступов — вместительность максимальная). 4 колеса делают его очень ловким, а широкая ручка — надежным.
«Азартные» запонки
Азарт вызывает зависимость, так что рекомендуем принимать его малыми дозами и в безопасных для кошелька и нервной системы форматах. В виде запонок, например. Чтобы всегда иметь «туз в рукаве» в прямом смысле.
Часы, которыми можно гордиться
Корпус и браслет из сатинированного полированного титана, циферблат из сапфирового стекла, автоматический механизм — и все это еще и воду не пропускает. Таким приобретением действительно можно гордиться, только вот кичится не стоит.
Велосипед мечты
Двухколесный Porsche, наверно, купит только обладатель четырехколесного (и, скорее всего, не одного). Тем роскошнее выглядит этот велосипед. Рама из высококлассного карбона, 20 скоростей, и ездит он очень тихо, почти бесшумно. Мечта же?