Ким Джонс ушёл с поста креативного директора мужской линии Louis Vuitton. И пока индустрия гадает, куда это он, в Versace или все-таки нет, дизайнер решил напомнить о своём былом именном детище — о бренде Kim Jones, замороженном ровно 10 лет назад (тогда он стал креативным директором Alfred Dunhill и на собственный проект времени не осталось). Так вот, на прошлой неделе дизайнер объявил, что перевыпустит ключевые вещи Kim Jones вместе с японской маркой GU (младшей сестрой Uniqlo).

Официального запуска ждём 17−23 марта, а пока можем взглянуть на некоторые вещи, удостоенные переиздания. Помимо куртки с розовой надписью Edge of the looking glass на спине, которая послужила анонсом, в капсулу точно войдут футболка из коллекции весна-лето 2007 с портретом любимой обезьянки Кима, белая джинсовка из коллекции весна-лето 2002 и простой чёрный рюкзак с нашивкой Guest и все тем же философским высказыванием про край смотрового стекла. Ещё обещают классные аксессуары, худи и много оверсайза. Всего 15 предметов.

Продажи стартуют в Dover Street Market Ginza — реальном и виртуальном. Цены кусаться не будут. О том, где ещё можно будет приобрести что-то Kim Jones x GU, пока говорят расплывчато — в избранных магазинах в некоторых странах и в течение ограниченного периода времени. Диковинка, короче говоря.

