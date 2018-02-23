Свою коллекцию Gucci осень-зима 2018 главный выдумщик мира моды Алессандро Микеле показал в антураже операционной, в которой, судя по всему, ставят страшные эксперименты — снабжают людей копиями их собственных голов и создают таинственных земноводных гадов.

«Изобретать — моя работа, — говорит Алессандро, — Все мы гибриды». По его мнению, роль дизайнера похожа на роль хирурга. Они режут, кромсают, реконструируют оболочку человека, которая потом станет для него способом самоидентификации. Минувшее шоу — метафоричная иллюстрация этой идеи. Думаете, на подиуме творился полный сюр? Так-то оно так, но давайте заглянем за кулисы.

Gucci

Подготовка была не менее интересной, чем сам показ. Специалисты по кино-спецэффектам из римской компании Makinarium превратили бэкстейдж в настоящую лабораторию, прямо как на съемках какого-то научно-фантастического фильма. Очень много латекса и других сомнительного вида субстанций сделали своё дело. Точные копии голов моделей, рога, копыта и дракончики. Сами посмотрите.

Gucci

Gucci

Gucci

Gucci

Gucci