Показ Gucci с отрубленными головами и дракончиками переплюнуть трудно, но Dolce & Gabbana все-таки попытались. Доменико и Стефано решили брать технологиями — их вчерашнее шоу началось с демонстрации аксессуаров и открывали не модели, а дроны, которые несли в своих пластиковых «руках» сумки-ридикюли. Не так впечатляюще, как у Алессандро Микеле, но тоже довольно оригинально.

За дефиле дронов последовало обычное дефиле Dolce & Gabbana в стиле «все лучшее сразу» с сицилийскими кружевами, принтами-фресками, горстями кристаллов-самоцветов на квадратный сантиметр ткани, розовыми шубами и ростовым костюмом зебры. Это все к тому, что Доменико и Стефано начали сходить с ума гораздо раньше Алессандро. Он у них учился, а не наоборот.

А показ стоит смотреть хотя бы ради бомбера с объёмным купидоном на спине, чтобы увидеть, как он шевелит крыльями при ходьбе.

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2018