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Выставка David Bowie is в лондонском Музее Виктории и Альберта стала самой посещаемой в его истории: полтора миллиона человек со всего мира пришли, чтобы посмотреть на сценические костюмы Дэвида Боуи. В торжественной речи на открытии выставки актриса Тильда Суинтон сказала: «Пришелец стал лучшим другом для каждого из нас». Дизайнеры от Жан-Поля Готье до Дриса ван Нотена и Эди Слимана заимствуют стилистические решения, придуманные Боуи, для создания своих коллекций. До него столь сильное влияние на гардероб модников оказал, пожалуй, только основоположник дендизма Бо Браммел. Он жил на рубеже XVIII—XIX вв. еков, но определил моду почти на двести лет вперед, причем как мужскую, так и женскую. Эксперименты Дэвида Боуи с андрогинностью, начатые сорок лет назад, задали вектор моде сегодняшней, в которой главенствует даже не форма, а ее постоянная изменчивость.

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В ранние 1960-е хозяевами английских улиц были моды и рокеры, которые периодически дрались стенка на стенку. В то время Боуи еще был Дэвидом Робертом Джонсом, длинноволосым мальчиком, который отучился в музыкалке и играл на саксофоне. Со своим саксофоном он тусовался, конечно, с модами и разными группами, для которых карьерным потолком было выступление в каком-нибудь подвальном клубе. От шпаны Боуи отличала тяга к знаниям (он всю жизнь читал запоем) и экспериментам с внешностью. Впрочем, в чтении не было никакого прока, пока в 1967 году он не познакомился с хореографом Линдси Кемпом. Если бы в жизни Дэвида не появился Кемп, он так и носил бы битловскую челку и тусовался по подвалам. В сферу интересов Линдси Кемпа попадала комедия дель арте и искусство мимов — он и сам был мимом. Начав учиться танцу у Кемпа, Боуи впервые раскрасил лицо, но на образе мима решил не останавливаться и уже через пару лет придумал свой самый известный сценический образ — Зигги Стардаста, — представ перед публикой в переливающемся голубом костюме и ярком макияже. Костюмы и макияж Зигги Стардаста и Аладдина Сейна — другого альтер эго Боуи — создали японский дизайнер-авангардист Кансай Ямамото и французский визажист Пьер Ларош, который после сотрудничества с Боуи стал стилистом Мика Джаггера.

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Ларош был одним из тех, кто сформировал знакомую всем эстетику глэм-рока. Но множество стилистических нюансов Боуи придумал сам: он не только много читал, но и обожал путешествия. В поездках он подмечал картинки, чуждые англосаксонской визуальной культуре, чтобы потом составить на основе увиденного очередной фантастический образ. Творчество Боуи было своего рода «Википедией" до начала эры интернета: из его песен, концертов и клипов можно было почерпнуть знания о японском театре кабуки и оккультисте Алистере Кроули, о Ницше, группе Kraftwerk и других неочевидных культурных феноменах. Ярко-рыжий Зигги Стардаст даже для прожженной богемы 1970-х казался довольно экстравагантным. Этот выдуманный музыкантом персонаж оказал огромное влияние на девяностые и двухтысячные. К тому моменту как Боуи несколько раз сменил имидж, вырвался из британского андерграунда и стал звездой планетарного масштаба с хитом Let’s Dance, люди принялись копировать образ Зигги. Стрижка маллет — ежик на макушке и длинные волосы сзади, — вязаные легинсы и блестки на лице пошли в народ и перестали казаться чем-то вызывающим.

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Дэвид Боуи установил себе правило: стал узнаваемым — меняйся. Сделав Зигги Стардаста мировым феноменом, он уничтожил его, перевоплотившись в Изможденного белого герцога — денди в костюме-тройке, который мог позволить себе публично одобрять Гитлера. Потом Боуи покончил и с этим образом, переехал жить в Берлин, а после — в Нью-Йорк, где начал записывать песни в стиле соул, наряжаться клоуном и панком. Все образы Боуи были настолько сексуальны, что, даже наряжаясь в платье, он пользовался бешеной популярностью у женщин. Если говорить о фильмографии Дэвида, его экранные образы были похожи на сценические, и вместе они соответствовали идеям, которые он транслировал в определенный период творчества. Можно сказать, вся его жизнь — Gesamtkunstwerk (универсальное произведение, включающее в себя все виды искусства. — Esquire). Боуи сыграл в кино инопланетянина, Понтия Пилата, Энди Уорхола и вампира. Кстати, именно в роли вампира в фильме «Голод» Тони Скотта он влюбил в себя Сьюзан Сарандон, о чем она молчала тридцать лет, лишь случайно проговорившись в интервью пару лет назад. По ее словам, роман с Боуи был настолько прекрасен, что она не хотела делиться этим и давать повод для сплетен.

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Женившись на супермодели Иман, Дэвид Боуи отошел от радикальных экспериментов с внешностью. Самый знаковый наряд музыканта в 1990-х — сюртук из британского флага работы Александра Маккуина. Боуи признался, что это была единственная дизайнерская вещь, за которую он заплатил лично, потому что обожал молодого дизайнера, который на тот момент нуждался в деньгах. На выставке David Bowie is этот сюртук экспонировался на фоне увеличенной записки от Маккуина, в которой он извинялся за то, что не сшил вещь вовремя.

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Стиль Дэвида Боуи — не просто набор удачных и запоминающихся образов. Он вошел в историю моды благодаря работе с огромными объемами визуальной информации и стремлению к радикальным перевоплощениям, причем не только внешним. Нам еще предстоит осознать всю мощь воздействия Боуи на внешний облик современного человека — он оставил в наследство идеи, которые не теряют актуальности в эпоху поиска гендерной идентичности. ±