Французский дизайнер Симон Порт Жакмюс, которому после отставки Фиби Фило прочили пост креативного директора Celine, запускает мужскую линию. И пусть свято место досталось Эди Силману — таланта у выдумщика Симона не убавилось. Оттого взглянуть на мужскую версию Jacquemus интересно вдвойне. Этот француз всегда тяготел к деконструктивизму — перекроенные рубашки, кособокие платья и непарные пары обуви — его визитная карточка. Надо сказать, что последние несколько коллекцией Симона были куда спокойнее первых, но надежда на то, что былое восхитительное безумие к дизайнеру ещё вернётся, умирает последней. Быть может, оно пожалует именно вместе с мужской линией? Вчера в Париже на показе коллекции осень-зима 2018 Симон анонсировал открытие нового департамента, выбежав на поклон в свитшоте с надписью L’Homme Jacquemus и пометкой New Job.

С тех пор, как он дебютировал на Парижской Неделе моды, минуло 6 лет. Самое время для нового рывка. «Раньше я не чувствовал мужскую одежду, — говорит Симон, а этой зимой он влюбился в своего героя. — Я знаю, как он выглядит, как пахнет, что ест, и теперь готов одевать его». Когда мы наконец увидим первую мужскую коллекцию Jaquemus, неизвестно. Ждём не дождёмся! Вот робкий тизер.