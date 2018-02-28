Февраль — месяц короткий, но он выдался богатым на запуски новых (в том числе и хорошо забытых старых) кроссовок. Все без исключения дропы перечислять долго и бессмысленно, поэтому мы выбрали 8 самых интересных пар на весну, за которыми не грех отстоять очередь.

adidas Crazy BYW x Bristol Studio

Кроссовки Crazy BYW — один из самых перспективных запусков adidas этого года. Не успела выйти «пилотная версия», как появилась дизайнерская, разработанная вместе с японским брендом Bristol Studio. Это футуристичный взгляд на баскетбольную обувь. Габариты внушительные, но при этом есть ощущение легкости. Розничная цена — $200.

adidas Crazy BYW x Bristol Studio

YEEZY Season 6 Snaggy Suede Crepe Sneaker

Эти кеды из шестого сезона Yeezy — мечта поклонника минимализма. Проще не придумаешь, прекраснее — тоже. Верхняя часть выполнена из слегка потрепанной замши оливкового цвета, внутри — мягкая кожа, подошва — так называемая «манка» (резина «с комочками»). Красота. Можно надевать, как только потеплеет и сойдет весенняя грязь. Цена — $400 за пару.

YEEZY Season 6 Snaggy Suede Crepe Sneaker

PUMA's Chunky Thunder Spectra

К восьмой годовщине со дня смерти Александра Ли Маккуина Puma представили новую «космическую» модель Thunder Spectra с отсылками к знаменитым McQ Tech Runner LO, выпущенным в 2005 году в коллаборации со знаменитым дизайнером (референсом служат яркие цветовые блоки, из которых, как из конструктора, собран верх кроссовка). Массивная «папина» подошва отвечает за актуальность пары. Маккуин, наверняка, одобрил бы.

PUMA’s Chunky Thunder Spectra



Nike Air Force 1 x CLOT

Эта пара для тех, кто любит простые белые кроссовки и с ног сбился в поисках необычной версии классики. Кроссовки Nike Air Force 1, созданные совместно с маркой уличной Одежды Clot, — как раз то, что нужно. Издалека обычные белые «форсы», но при ближайшем рассмотрении видно, что верхняя часть обтянута тонким шелком с восточным узором. К Китайскому новому году дроп отношения не имеет, но праздничный дух в нем определенно есть. В европейских магазинах Nike кроссовки можно найти с 23 февраля. Цена — €200.

Nike Air Force 1 x CLOT

Vans x SpongeBob SquarePants

«Вы готовы, дети?» К капсульной коллекции Vans x SpongeBob SquarePants? Срочно отвечайте «Да, капитан!» и бегом в один из этих интернет-магазинов (список внизу страницы). Там уже можно купить слипоны и кеды с портретами Парика, Сквидварда и, разумеется, Губки Боба. Изредка впадать в детство даже полезно, особенно вкогда на носу март, а на улице -20. Надо же как-то настроение поднимать.

Vans x SpongeBob SquarePants

adidas Futurecraft 4d Runner

Это не просто кроссовки, а целая научно-технологическая революция. Для создания этой пары немецкий бренд обратился за помощью к калифорнийской компании Carbon, которая занимается 3D-принтингом. Результатом сотрудничества стала вот эта «плетеная» подошва. Обещают, что она максимально быстро и точно подстраивается под форму стопы своего хозяина. Если так, то это действительно, прорыв — нам больше не придется мучаться в поисках идеально сидящих кроссовок. Официальный запуск состоялся 16−17 февраля, но модель уже практически не достать. Ищите у перекупщиков за безумные тысячи долларов.

adidas Futurecraft 4d Runner

Nike Air Zoom Generation Wheat

«Пшеничные» Nike Air Zoom Generation приглянулись нам своей приятной универсальной расцветкой и формой сродни ботинку. Эти кроссовки могут стать достойной (и куда более пластичной) заменой «тимберлендам» этой весной. Вообще-то у них богатая баскетбольная предыстория, но бархатистая замша сбила всю спортивную спесь. Так что берем по $175 за пару.

Nike Air Zoom Generation Wheat

Reebok DMX Run 10 Nocturnal Blue

Еще одни «папины» кроссовки с беговой «душой». Что тут скажешь: массивная слоеная подошва, которая еще и пружинит на совесть, белая дышащая сетка и вставки очень красивого изумрудного цвета. Не только Yeezy ретро-футуристические овации срывать.