Говоря о ежедневном уходе, как правило, чувствительной называют кожу, склонную чрезмерно бурно реагировать на внешние раздражители: сухость воздуха, морозный ветер или яркое солнце, те или иные ингредиенты в косметике, бритье. Нередко ее путают с сухой, хотя чувствительной может быть кожа любого типа, в том числе и очень жирная. Даже нормальная, не склонная доставлять вообще никаких хлопот кожа может на время стать чувствительной — например, получив солнечный ожог, пройдя сквозь интенсивные косметологические процедуры вроде химического пилинга или столкнувшись со слишком усердным бритьем. В любом случае существуют способы помочь коже справиться с раздражающими факторами, а ее обладателю с неприятностями вроде жжения, зуда и ощущения стянутости.

Мягкое очищение

Ежедневное очищение — важный этап в уходе за любым типом кожи, без него шанс столкнуться с самыми разными проблемами от раздражения и воспалений до вросших волос в разы повышается. Чувствительная кожа — не исключение, хотя в ее случае очищение должно быть максимально мягким. Для этого подойдут очищающие кремы, масла и бальзамы, которые не пенятся и тем самым не сушат и не раздражают кожу — большинство из них при соприкосновении с кожей превращаются в молочко. Очищают они не хуже, а вот неприятностей не доставляют.

Очищающее масло с жирными кислотами и витамином Е, Lumene Очищающий бальзам с ромашкой, The Body Shop Противовоспалительное очищающее масло Absolute Seed, IV Prove

Если кожа раздражена настолько сильно, что умывание водой вызывает нервный тик, можно заменить его очищением мицеллярной водой — ее можно вовсе не смывать, достаточно протереть лицо смоченным в ней ватным диском. Главное — убедиться, что вода подходит чувствительной коже и не требует смывания — об этом должно быть написано на этикетке. После любого умывания или бритья кожу лучше вытирать мягким полотенцем. А еще лучше завести отдельные полотенца для лица и тела.

Мицеллярная вода для чувствительной реактивной кожи, La Roche-Posay Успокаивающее очищающее крем-масло, Comfort Zone Мягкое очищающее молочко с виноградной водой, Caudalie

Отшелушивание

По сути, это очищение, но более глубокое — этот этап помогает избавиться от омертвевших клеток, которые могут способствовать всяким неприятностям вроде забитых пор и вросших волосков. Да и в целом делают кожу тусклой и уставшей на вид. Существует, грубо говоря, два типа отшелушивания — химическое (с помощью средств на основе кислот, ретинола и так далее) и механическое (скрабы с твердыми частичками, умывание щеткой или губкой). Сложность выбора средства для чувствительной кожи в том, что реакцию предсказать сложно — здесь особенно ярко проступает индивидуальность каждого из нас. Тем не менее есть несколько правил:

— Если выбирать скраб, то очень мягкий, с мелкими частичками, и пользоваться им не чаще 2−3 раз в неделю, желательно не перед бритьем, а накануне вечером. Это же касается и специальных щеток для очищения.

— Если делать ставку на средства с кислотами — например, кислотный тоник — или ретинолом, то с наименьшим процентом. И пользоваться на ночь, наблюдая за реакцией. Если все хорошо, можно потихоньку повышать процент или попробовать пользоваться средством и утром.

Мягкий кислотный тоник Glow Tonic, Pixi Успокаивающий энзимный крем-пилинг для чувствительной кожи, Matis