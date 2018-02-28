Говоря о ежедневном уходе, как правило, чувствительной называют кожу, склонную чрезмерно бурно реагировать на внешние раздражители: сухость воздуха, морозный ветер или яркое солнце, те или иные ингредиенты в косметике, бритье. Нередко ее путают с сухой, хотя чувствительной может быть кожа любого типа, в том числе и очень жирная. Даже нормальная, не склонная доставлять вообще никаких хлопот кожа может на время стать чувствительной — например, получив солнечный ожог, пройдя сквозь интенсивные косметологические процедуры вроде химического пилинга или столкнувшись со слишком усердным бритьем. В любом случае существуют способы помочь коже справиться с раздражающими факторами, а ее обладателю с неприятностями вроде жжения, зуда и ощущения стянутости.
Мягкое очищение
Ежедневное очищение — важный этап в уходе за любым типом кожи, без него шанс столкнуться с самыми разными проблемами от раздражения и воспалений до вросших волос в разы повышается. Чувствительная кожа — не исключение, хотя в ее случае очищение должно быть максимально мягким. Для этого подойдут очищающие кремы, масла и бальзамы, которые не пенятся и тем самым не сушат и не раздражают кожу — большинство из них при соприкосновении с кожей превращаются в молочко. Очищают они не хуже, а вот неприятностей не доставляют.
Очищающее масло с жирными кислотами и витамином Е, Lumene
Очищающий бальзам с ромашкой, The Body Shop
Противовоспалительное очищающее масло Absolute Seed, IV Prove
Если кожа раздражена настолько сильно, что умывание водой вызывает нервный тик, можно заменить его очищением мицеллярной водой — ее можно вовсе не смывать, достаточно протереть лицо смоченным в ней ватным диском. Главное — убедиться, что вода подходит чувствительной коже и не требует смывания — об этом должно быть написано на этикетке. После любого умывания или бритья кожу лучше вытирать мягким полотенцем. А еще лучше завести отдельные полотенца для лица и тела.
Мицеллярная вода для чувствительной реактивной кожи, La Roche-Posay
Успокаивающее очищающее крем-масло, Comfort Zone
Мягкое очищающее молочко с виноградной водой, Caudalie
Отшелушивание
По сути, это очищение, но более глубокое — этот этап помогает избавиться от омертвевших клеток, которые могут способствовать всяким неприятностям вроде забитых пор и вросших волосков. Да и в целом делают кожу тусклой и уставшей на вид. Существует, грубо говоря, два типа отшелушивания — химическое (с помощью средств на основе кислот, ретинола и так далее) и механическое (скрабы с твердыми частичками, умывание щеткой или губкой). Сложность выбора средства для чувствительной кожи в том, что реакцию предсказать сложно — здесь особенно ярко проступает индивидуальность каждого из нас. Тем не менее есть несколько правил:
— Если выбирать скраб, то очень мягкий, с мелкими частичками, и пользоваться им не чаще 2−3 раз в неделю, желательно не перед бритьем, а накануне вечером. Это же касается и специальных щеток для очищения.
— Если делать ставку на средства с кислотами — например, кислотный тоник — или ретинолом, то с наименьшим процентом. И пользоваться на ночь, наблюдая за реакцией. Если все хорошо, можно потихоньку повышать процент или попробовать пользоваться средством и утром.
Мягкий кислотный тоник Glow Tonic, Pixi
Успокаивающий энзимный крем-пилинг для чувствительной кожи, Matis
Мягкий скраб с малиной и брусникой, Чистая линия
Лосьон для чувствительной кожи Clarifying lotion 1.0, Clinique
Мягкий фруктовый пилинг без абразивных частиц, Grown Alchemist
Бритье в три этапа
Обладателям чувствительной кожи, как никому другому, стоит уделить особое внимание бритью — привычный ежедневный ритуал в жизни большинства мужчин тут способен превратиться в пытку, если с ним переусердствовать или выбрать не те средства. Начать бритье лучше со средства pre-shave — обычно это крем или масло, которое наносится на кожу до бритья, помогает смягчить ее саму и щетину, от которой планируется избавляться, а заодно создает дополнительный скользящий слой, который поможет уберечь кожу от микротравм.
Масло до бритья для чувствительной кожи без отдушек, The Art of Shaving
Успокаивающий крем после бритья, Clarins
Крем для бритья для чувствительной кожи, Retinol Men
Средство для бритья лучше выбирать не по принципу «самая пышная пена» — оно должно не столько пузыриться, сколько быть кремово-шелковой консистенции. Добиться такой бывает не всегда просто с помощью помазка самостоятельно, поэтому, вполне возможно, гель для бритья или готовая пена подойдут лучше. Имеет смысл сделать ставку на бренды, которые специализируются именно на средствах для бритья и ухода за бородой.
И, наконец, третий этап — средство после бритья или так называемый афтершейв. Без него будет непросто любой коже, а чувствительной и подавно — любое бритье сушит кожу и частично снимает ее защитный слой (он же — гидролипидная мантия). Тут стоит отдать предпочтение средствам, не содержащим спирт, смягчающим, увлажняющим и успокаивающим кожу. Если на этикетке стоит пометка for sensitive skin — можно смело брать. А вот от одеколонов лучше отказаться: они только еще больше высушат кожу и с высокой вероятностью вызовут раздражение.
Крем до бритья, Proraso
Гель для бритья, Thalgo
Крем до и после бритья, Santa Maria Novella
Дополнительное увлажнение и защита
Ежедневное увлажнение — залог здоровья и молодости кожи любого типа. Как и утренний душ или чистка зубов, этот этап лучше сделать частью базового ухода за собой, независимо от степени погруженности в косметическую индустрию. В случае с чувствительной кожей он поможет и с тем, как она будет вести себя в течение дня, — защитит ее от внешних раздражителей (ветра, солнца, сигаретного дыма, городского воздуха и прочих нагрузок) и избавит от возможных неприятных ощущений вроде зуда, жжения и чрезмерной сухости. В большинстве линий по уходу за кожей существуют средства, помеченные, как подходящие для чувствительной кожи, а у марок аптечной косметики почти всегда есть и градация: от просто чувствительной до атопичной, то есть очень чувствительной и требующей очень бережного обращения.
Крем для очень сухой и чувствительной кожи Xemose, Uriage
Восстанавливающий раствор для раздраженной кожи Dermatosic, Valmont
Кстати, в больших аптеках нередко работают консультанты, специализирующиеся на подборе средств аптечной косметики по уходу за кожей — они не только помогут сориентироваться, какой именно крем выбрать, но и дадут несколько пробников, чтобы выбор можно было сделать исходя из своего опыта.
Питательный крем для очень сухой и раздраженной кожи Skin Food, Weleda
Крем для очень чувствительной и атопичной кожи лица и тела Atopises, Sesderma
Маска для лица — простейший способ добавить уходу за кожей эффективности в самые краткие сроки, не выходя из дома. Всего 10−15 минут потребуется для того, чтобы дополнительно увлажнить, подпитать или успокоить раздраженную кожу. Наносить маску лучше после душа или умывания (кстати, в случае с чувствительной кожей вода должна быть приятной теплой, но никак не горячей) и на очищенную кожу. Если маска кремовая или гелевая и ее надо смывать после 10−15 минут на лице, то делать это тоже стоит теплой водой, можно с использованием мягкого полотенца, как это делают косметологи.
Интенсивная увлажняющая маска Drink Up Intensive, Origins
Успокаивающая маска для раздраженной и чувствительной кожи, Avene
Если же маска тканевая — то есть, буквально выглядит как маска (нередко напоминающая реквизит хоррора), пропитанная средством, то достаточно просто снять саму ткань и дать впитаться остаткам средства. Сразу после этого на кожу лучше нанести увлажняющий крем — он закрепит эффект и не даст коже потерять драгоценную влагу. Кстати, после бритья для дополнительного смягчения кожи можно воспользоваться маской — главное убедиться, что она предназначена для раздраженной, сухой или обезвоженной кожи, а ее назначение: успокоить, смягчить и увлажнить.
Питательная, успокаивающая и увлажняющая маска Deep moisture, Clark’s Botanicals
Тканевая маска глубокого увлажнения Soothing Hydra Solution, Dr Jart