Бренд Lacoste представил лимитированную коллекцию, созданную совместно с Международным союзом охраны природы IUCN. Об этом сообщает WWD.

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В новой коллекции фирменный логотип в виде крокодила заменили на изображения исчезающих животных, в том числе калифорнийской морской свиньи, северного тонкотелого лемура, яванского носорога, восточного черного номаскуса, анегадской игуаны, суматранского тигра и других.

В рамках линейки выпустили 1775 поло. При этом количество моделей с логотипом определенного животного соответствует численности его популяции.

Одно поло стоит 150 долларов. Средства от продаж направят на защиту дикой природы. Поддержать Международный союз охраны природы можно по ссылке.