Бренд Lacoste представил лимитированную коллекцию, созданную совместно с Международным союзом охраны природы IUCN . Об этом сообщает WWD.

В новой коллекции фирменный логотип в виде крокодила заменили на изображения исчезающих животных, в том числе калифорнийской морской свиньи, северного тонкотелого лемура, яванского носорога, восточного черного номаскуса, анегадской игуаны, суматранского тигра и других.

В рамках линейки выпустили 1775 поло. При этом количество моделей с логотипом определенного животного соответствует численности его популяции.