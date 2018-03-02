Бренд Lacoste представил лимитированную коллекцию, созданную совместно с Международным союзом охраны природы
В новой коллекции фирменный логотип в виде крокодила заменили на изображения исчезающих животных, в том числе калифорнийской морской свиньи, северного тонкотелого лемура, яванского носорога, восточного черного номаскуса, анегадской игуаны, суматранского тигра и других.
В рамках линейки выпустили 1775 поло. При этом количество моделей с логотипом определенного животного соответствует численности его популяции.
Одно поло стоит 150 долларов. Средства от продаж направят на защиту дикой природы. Поддержать Международный союз охраны природы можно по