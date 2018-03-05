Несколько часов назад в Лос-Анджелесе закончили раздавать статуэтки «Оскар». Фаворитом юбилейной 90-й церемонии стал фильм Гильермо дель Торо «Форма воды», получивший целых 4 награды, в том числе и как «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа» (номинаций, к слову, было аж 13). Сюрпризов не было — список лауреатов в ключевых категориях дублирует премию BAFTA.

Лучшим актером признали Гари Олдмана за роль Уинстона Черчилля в «Темных временах», лучшей актрисой — Френсис Макдорманд за роль Милдред Хейз в «Трех билбордах». Ее коллега по фильму Сэм Рокуэлл стал «Лучшим актёром второго плана», а Эллисон Дженни, сыгравшая маму фигуристки Тони Хардинг в «Тоня против всех», — «Лучшей актрисой второго плана». «Нелюбовь» Андрея Звягинцева осталась без награды. «Лучшим фильмом на иностранном языке» назвали «Фантастическую женщину» чилийского режиссера Себастьяна Лило.

На красной дорожке обошлось без протестов, что в последнее время даже как-то странно. Никаких цветовых ограничений дресс-кода и символичных растений. Звезды просто нарядились, как водится, в пух и прах (в хорошем смысле). Смотрим на тех, кто особенно постарался и на съёмочной площадке, и перед зеркалом.

Getty Images Марго Робби в Chanel

Getty Images Тимоти Шаламе в Berluti

Getty Images Эллисон Дженни в Reem Acra

Getty Images Гари Олдман и Жизель Шмидт

Getty Images Дженнифер Лоуренс в Christian Dior

Getty Images Арми Хаммер в Giorgio Armani

Getty Images Николь Кидман в Armani Privé

Getty Images Сэм Рокуэлл и Лесли Бибб в J. Mendel

Getty Images Сирша Ронан в Calvin Klein by Appointment

Getty Images Джордан Пил в Calvin Klein

Getty Images Лора Дерн в Calvin Klein by Appointment

Getty Images Гильермо дель Торо

Getty Images Грета Гервиг в Rodarte

Getty Images Дэниэл Калуя в Brunello Cucinelli