После своего триумфального возвращения под руку, так сказать, с Louis Vuitton, Supreme уже второй год сводит с ума всех — миллениалов и хайпбистеров. Поэтому о капсульной коллекции Nike NBA, созданной совместно с культовым брендом, промолчать нельзя. Даже если она нарочито баскетбольная и официально в России продаваться не будет.

Коллекция состоит из четырёх предметов: бомбера, майки, шорт и кроссовок Air Force 1 Mid. Все в многочисленных шевронах, гербах разных баскетбольных команд и логотипах Supreme. Если шорты и майка (проанонсированные ещё на прошлой неделе в инстаграме Supreme) в обычной жизни вряд ли придутся кстати (таким все-таки место на поле), то бомбер и кроссовки пригодятся точно.

Продажи, по иронии судьбы, стартуют 8 марта. Air Force, к великому сожалению, поступят только в реальные магазины Европы и Америки. Зато все остальное можно будет купить онлайн на сайте Supreme .

Supreme

Supreme

Supreme