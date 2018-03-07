Этот кучерявый красавчик — кинооткрытие прошлого года. В 2017 вышли целых два больших, красивых и глубоких фильма с его участием: «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино и «Леди Берд» Греты Гервиг (в России картина выйдет 15 марта). За роль семнадцатилетнего умника, который разбирается со своей сексуальностью среди красот итальянского лета, Тимоти чуть не получил «Оскар». Да, Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в «Темных временах», его обошёл. Но куда спешить, когда ты так талантлив и тебе только 22? У Шаламе ещё столько наград впереди — можно не сомневаться.

И, быть может, не только кинематографических. «Малыш» Тимоти так мил, что даже неловко. Благородная бледность, буйные кудри и немного веснушек делают своё дело. И какая разница, во что он одет? Все уже очарованы. Но Шаламе не был Шаламе, если бы не следил за своим внешним видом. Вот несколько деталей, которые делают Тимоти главным красавчиком всех красных (и не только) дорожек. За такое внимание к деталям тоже можно премии выдавать.

Идеальный костюм

Не мешковатый, будто с отцовского плеча (субтильному Шаламе такой «эффект» грозит в первую очередь), а безупречно посаженный по фигуре. С идеальной линией плеч, длиной пиджака и брюк — в таких костюмах мы привыкли видеть Тимоти на многочисленных торжествах. Вот, пожалуй, самые показательные примеры — с минувших церемоний вручения «Оскара» и «Золотого Глобуса». Рубашка в тон, бабочка и безупречная обувь — загляденье.

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Небрежные кудри

Если костюм безупречен, причёска пусть будет небрежной. Разумеется, Тимоти старательно укладывает свои каштановые кудри, но так, чтобы никто этого не заметил. Говорите расческа? Не слышал.

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Немного ретро

То ли это после «Зови меня своим именем», действие которого разворачивается в 1983 году, за Шаламе следует ретро-флёр? То ли он и правда немного старомоден? Неважно. Главное, что ему эта старомодность идёт.

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Тимоти обожает псевдовинтажные жакеты — замшевые куртки и сатиновые бомберы. Ходит в таких и на официальные мероприятия и по личным делам.

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Бархат

Надеть бархатный костюм и не стать похожим на Элтона Джона, можно только когда тебе 22 (ну максимум 24). Тимоти пользуется этой возможностью и носит бархат с большой охотой. У него здорово получается — со вкусом и без напыщенности.

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Улыбка

Тут без лишних комментариев. Просто кого-то широкая улыбка красит, кого-то — нет. Шаламе из первых. Сами поглядите какой.

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Простота

Тимоти сильно не заморачивается. Носит простые вещи — просто костюм, просто майка, просто кеды, просто кожанка. Как правило, однотонные и самого лаконичного фасона. А если и модничает, то неброско, например, надевает рубашку Off-White на церемонию Independent Spirit Awards. Кто хотел, тот заметил.

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«Усики»

Прежде чем кричать «фу», посмотрите, как этот пережиток пубертатного прошлого его красит. Едва заметная небритость над губой добавляет Шаламе того самого почти детского очарования, которое сейчас составляет его амплуа. Посмотрим, что будет, когда парень всерьёз повзрослеет, но пока без «усиков» никуда.