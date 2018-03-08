Женщина в мужской одежде — это сексуально. Одолжив девушке несколько своих вещей, — будь то белая, слегка мятая, рубашка или пиджак поверх хрупких плеч — вы порадуете ее и себя, а заодно аккуратно обозначите свою территорию. Попробуйте, вам понравится.

Плащ

Мода на оверсайз никак не сойдет на нет, поэтому чем просторнее и длиннее плащ, тем лучше. Только осторожно: девушке может слишком сильно понравиться эта вещь, и вам лишь останется отправиться в магазин за новой.

Acne Studios, 85 560 рублей

Пиджак

Та же история. В подавляющем большинстве случаев мужской пиджак лучше женского. Скроен и сшит на совесть, а широкие плечи лишь добавляют фигуре изящества. Если пиджак достаточно длинный, она сможет носить его как платье, подпоясав широким ремнем. Очень сексуально.

Dries Van Noten, 51 335 рублей

Рубашка

Ваша рубашка будет смотреться на девушке не только дома по утрам. Объемная мужская сорочка отлично сочетается с чем-то очень женственным — с узкой юбкой, например. Не стесняйтесь, если она мятая — слегка небрежный вид тут даже приветствуется.

Ami, 10 540 рублей

Джинсы

Зачем покупать женские псевдо-«бойфренды», когда самые настоящие под боком. В них она побежит по делам, чтобы не надевать снова вчерашнее платье.

Sandro, 10 860 рублей

Толстовка

Чтобы согреться или просто так — не важно, зачем ей ваша толстовка. Посмотрите на Канье Уэста и Ким Кардашьян — они делают большие деньги на девушках, которые носят растянутые вещи в стиле унисекс. Пусть лучше она носит ваши вещи, чем купит за сумасшедшие деньги очередной свитшот Yeezy.

Martine Rose, 24 800 рублей

Пуховик

Под гигантский мужской пуховик можно надеть как минимум два свитера. Проявите, наконец, заботу: на улице все еще холодно.

Raf Simons, 69 400 рублей

Пижама

Не для того, чтоб в ней спать (хотя и так можно), а на выход. Девушки обычно надевают пижаму с босоножками на шпильке, и это выглядит круто.