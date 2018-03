Знаете сколько стоят рекламные площади на Тimes Square? От 1 до 4 миллионов долларов в год за билборд (Милдред Хейс такие цифры и не снились). В честь международного женского дня в рамках собственной программы Chime for change, защищающей права женщин, Gucci заменят свои гигантские кампейны в самом центре Нью-Йорка (и не только там — в злачных точках Лос-Анджелеса тоже) на плакаты работы талантливой художницы и поэтессы Клео Уэйд. Она автор «красочных» лозунгов вроде We don’t change the world when we whisper we change it when we roar (Мир меняется, не когда мы шепчем, а когда мы кричим).

Gucci

Кампания распространится не только на билборды. Плакаты Клео появятся также на официальных страницах Gucci и Chime for change в социальных сетях, а также на месте рекламы бренда в ведущих мировых изданиях, таких как The New York Times, The Financial Times, La Repubblica.

Конечно, для модного гиганта Gucci все эти грандиозные рекламные траты не такие уж большие. И вряд ли от того, что кампейны на некоторое время исчезнут с клиентских глаз, цветастые блузки и мохнатые лоферы Алессандро Микеле перестанут покупать. Но все равно инициатива похвальная. «Образование, здравоохранение, правосудие для всех девушек, для всех женщин, везде» — вот к чему стремится Chime for change.