Компания Puma выпустит коллекцию кроссовок с изображением героев «Союзмультфильма». В коллекцию войдут две модели кроссовок Suede с героями мультфильмов «Ну, погоди!» и «Винни-Пух». Это первая в истории Puma коллаборация на российском рынке, сообщила представитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

На кроссовках с героями «Винни Пуха» — Пятачком и Винни — нанесены знаменитые фразы из мультфильма: «неправильные пчелы» и «неправильный мед». Модель выполнена в черном цвете с желтыми вставками.

На кроссовках из синей замши с белыми вставками изображены Заяц и Волк из «Ну, погоди!», а на пятках вышиты их имена.

Коллекция с «Союзмультфильмом» приурочена к 50-летию со дня выхода первых Suede. Компания также выпустит кроссовки от Hello Kitty, Karl Lagerfeld, Pepsi, Swarovski, Barbie и других. Обувь с любимыми герями мультфильмов можно будет купить с 19 апреля.