Кто ваш герой?

Марк Аврелий. Он управлял империей и мыслил как философ. Он говорил, что нужно жить так, будто каждый день — последний, но строить планы с расчетом жить вечно.

Что самое сложное в жизни для вас?

Придерживаться диеты. Видите ли, наш Создатель все устроил справедливо. И богатые, и бедные должны самостоятельно отвечать и за свою гимнастику, и за свою культуру. Если бы я мог купить того, кто сидел бы на диете или толстел вместо меня, я бы сделал этого человека миллионером. Если вы найдете такого среди ваших русских друзей, представьте его мне, и он ни в чем не будет нуждаться.

В чем секрет успешного дизайна?

Людям должно быть комфортно носить вещи. Для меня, например, очень важно прикосновение, это особое чувство. Первое, что я делаю на фабрике, — дотрагиваюсь до тканей и вещей.

Какие ваши планы на ближайшие 20 лет?

Прежде всего, развивать в Соломео школы искусства и ремесла: театра, музыки, пения и рядом с ними — строительства, агрономии, садоводства, конструирования одежды, вышивки. Их основная идея в том, что молодежь учится бесплатно и одновременно работает.

Что для вас значат деньги?

Отец шутил: «Ты можешь быть самым богатым парнем на кладбище».

Есть ли что-то в мире дизайна, что повлияло на вашу работу?

Мы сейчас создали пальто по мотивам прекрасного фильма «Доктор Живаго». Тоже с двумя рядами пуговиц, но в коротком варианте, оно воспроизводит образ трогательного молодого Живаго.

Как в вашем представлении можно идеально провести вечер?

Мне очень нравится вести беседы. Если кто-то из друзей хочет сделать мне подарок, мы собираемся на ужин в гостях, впятером или вшестером. Мы ставим рядом с собой на столе бюсты великих мыслителей, оказываемся между Платоном и Гераклитом Эфесским и импровизируем. Кто-то из друзей выбирает Стива Джобса, другой хочет пообщаться с Леонардо да Винчи. Попробуйте организовать что-то похожее, только продумайте заранее, о чем будете говорить с Манделой, если окажетесь рядом. В последний рождественский ужин я решил, что хочу быть рядом с Христом.

Если бы вы могли изменить в себе одну черту, что бы это было?

Импульсивность. Конечно, я умею себя контролировать. Но я хотел бы, как Марк Аврелий, всегда следовать принципам и обещаниям.