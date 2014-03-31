ЭСТЕЛЬ ХАНАНИЯ: «Ксавье двадцать с небольшим. Я его встретила случайно. Обычный студент из Парижа. Мой друг прислал мне его фотографию, думая что он может подойти в качестве модели. Мой друг был прав. Когда я увидела лицо Ксавье, я увидела пастуха из другого века. Я сразу представила его, одетого в белый мех, с ножом, стадом овец и с собакой, лающей у ноги. Он вне времени. Он интригует, он вкрадчивый, но яркий. Он мог бы быть героем кино Пазолини или играть в фильмах Параджанова о Грузии. Но для съемки я вдохновлялась Трюффо, и мы отправились в пригород Парижа: пустые улицы, железнодорожные пути, мосты и двери, ведущие в никуда».